Kapil Sharma is often trolled on social media but he gives it right back to them in their face. Lately, Farmers Bill 2020 is making headlines all across the country and people from different backgrounds are coming in support of the same. The latest addition to this is the comedian and he expressed it through a tweet and Twitterati slammed him saying Navjot Singh Sidhu must have told him to tweet the same.

Advertisement

Kapil is quite active on social media and often speaks about social issues on the same. Sharing his views on Twitter, he wrote, “किसानो के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देते हुए बातचीत से इस मसले का हल निकालना चाहिए।कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता के बातचीत से उसका हल ना निकले।हम सब देशवासी किसान भाइयों के साथ हैं। यह हमारे अन्नदाता हैं।#farmers”

किसानो के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देते हुए बातचीत से इस मसले का हल निकालना चाहिए।कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता के बातचीत से उसका हल ना निकले।हम सब देशवासी किसान भाइयों के साथ हैं। यह हमारे अन्नदाता हैं।#farmers — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) November 29, 2020

As soon as his tweet went viral, netizens started slamming him for expressing the views and a user wrote, “To tu kya jhande lga k desh baght bn jayega moddi chamcha”.

To tu kya jhande lga k desh baght bn jayega moddi chamcha pic.twitter.com/TOKBahioIo — ₱₳Ɽ₥ ₭₳ɄⱤ ₥₳₦₲₳₮🥀 (@Parm_000) November 29, 2020 Advertisement

Another user wrote, “अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है..यह भारतीय कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या है..बिना बिल पढ़े , बिना मुद्दे की जानकारी के आ जाते है सोशल मीडिया पे ज्ञान देने…कपिल देश में 28 राज्य है ..एक ही राज्य के किसान क्यों आंदोलन कर रहे है….लगता है सिद्धू ने कपिल को ट्वीट करने को बोला है”

अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है..यह भारतीय कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या है..बिना बिल पढ़े , बिना मुद्दे की जानकारी के आ जाते है सोशल मीडिया पे ज्ञान देने…कपिल देश में 28 राज्य है ..एक ही राज्य के किसान क्यों आंदोलन कर रहे है….लगता है सिद्धू ने कपिल को ट्वीट करने को बोला है — Bandoo (@Bandoo_Pal) November 29, 2020

Here are some reactions to Kapil Sharma’s Twitter post:

Those are some really harsh words coming in for the comedian.

A troll commented, “कॉमेडी कर चुप चाप , राजनीति करने की कोशिश मत कर ज्यादा किसान हितैसी बनने की कोशिश मत कर ,जो काम तेरा है उस पर फोकस रख” Replying to the same, Kapil wrote, “भाई साहब मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, कृपया आप भी करें, देशभक्त लिखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, काम करें और देश की तरक़्क़ी में योगदान दें 50 rs का रीचार्ज करवा के फ़ालतू का ज्ञान ना बांटे। धन्यवाद #JaiJawanJaiKissan”

Kudos to Kapil Sharma for giving it back to trolls like a pro!

For more updates, stick to Koimoi.

Must Read: Brahmarakshas 2: Chetan Hansraj To Play The Baddie, Says, “When I First Heard The Story, I Was Instantly Hooked”

Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | Youtube