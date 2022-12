Megastar Amitabh Bachchan is considered to be one of the finest and most influential actors in the Hindi film industry. He was the angry young man of the 70s and 80s. While he is India’s biggest superstar, he is also one of the richest actors in the country today.

However, there was a time when he was facing a severe financial crisis and was drowned in a lot of debt. Often he talked about his difficult time how creditors began showing up at his house to collect their money back and his renowned bungalow Pratiksha was threatened with seizure.

Advertisement

Advertisement

Now an old video has resurfaced on the internet wherein Amitabh Bachchan recalled how late Industrialist Dhirubhai Ambani helped him during his difficult times. The megastar said, “Jeewan me aisa ek daur aya jab mein bankrupt hogaya, diwaliaya hogaya mera. Meri banayi hui company ghaate me chali gayi. Karodon ka karza chadd gaya. Mera vyaqtikat bank balance zero yani shunya hogaya. Kamai k sab zariye bandh the aur Sarkaar k taraf se kurki ka chaape lag gaye. Yeh baat Dhirubhai ko pata chali. Bina kisi se puche unhone apne chote bete aur meri mitr Anil Ambani ko kaha “iska bura waqt hai, isse kuch paise dedo.” Anil ne muje aakar muje yeh bataya.”

“Deviyon aur sajjano, muje yeh jitna dena chahrahe the usse meri saari dhuvidha aur pareshaniyaan khatam ho jaathi. Unke udhaartha me bhaavuk hua. Lekin muje laga me unke udhaarta ko me svikaar na kar paunga. Ishwar ki kripa rahi aur kuch sankat ke dino k baad, samay badla, Kaam milna shuru hua, aur dheere dheere karke me apne saari karze utaar paya,” Big B added.

Amitabh Bachchan then said, “Ek shaam Dhirubhai ke niwasthaan ke event par, ek daawat ke awsar par muje bhi amantrith kiya gaya. Upar lawn me ek taraf, Dhirubhai ek bade se mage par, apne kuch mitron bade financial aur corporate world ke duniya k digaj logon ke saath baith ke baat karre the. Mujpar nazar padi toh muje bulaya. Aur kaha, yahan mere saath baitho. Muje bada ajeeb laga, aur mene shama maangi aur kahan ke me wahan apne kuch mitron ke saath baitha hu, wahin theek hu. Unhone zidd ki aur bithaliya muje. Fir un digajon ke mehfil me unhone kaha “yeh ladka gir gaya tha lekin apne bal par firse khada hogaya, me isse izzat karta hu.”

“Unka yeh vyavhar aur unke woh shabdh, mere liye uss dhanrashi se haazaron guna zyada mulyawan the jitna mere sankat se muje bahar aane ke liye tayyar the,” concluded the megastar. Watch the video below:

For more updates on Bollywood, tune into Koimoi.

Must Read: Shah Rukh Khan & Deepika Padukone’s Pathaan Finds Support In Prakash Raj Amid Besharam Rang’s ‘Bhagwa Bikini’ Controversy: “Colour Blind Andhbhakts”

Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | Youtube | Telegram | Google News