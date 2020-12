Kangana Ranaut has been at war with a lot of Bollywood celebrities lately. The latest addition to this is actor Diljit Dosanjh after she trolled Bilkis Bano popularly known as Dadi of Shaheen Bagh.

Diljit took to his Twitter yesterday and took a dig at Kangana and wrote, “Respected MAHINDER KAUR JI Ah Sunn La Ni With Proof @KanganaTeam Banda Ena V Ni Anna Hona Chaida..Kush v Boli Turi jandi aa ..”

Replying to Diljit Dosanjh’s tweet, Kangana Ranaut wrote, “Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now.”

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now. https://t.co/RkXRVKfXV1 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020

This obviously didn’t go well with Diljit Dosanjh and it started a Twitter war between the two actors. Replying to Kangana, the Good Newwz actor tweeted, “Tuneh Jitne Logon Ke Saath Film Ki Tu Un Sab Ki Paaltu Hai…? Fer To List Lambi Ho Jaegi Maalko Ki..? Eh Bollywood Wale Ni PUNJAB Wale aa .. Hikk Te Vajj Sadey Jhooth bol kar logo ko badhkana aur emotions se khailna woh toh aap achey se janti ho..”

Diljit continued and wrote, “Mai Das riha Tainu EH BOLLYWOOD Wale Ni PUNJAB WALE AA .. 2 Dian 4 Ni 36 Sunava Ge.. AA JAAA……. AA JAAA…. Jehda Tu DRAMA LAYA MAINU LAGDA EH PUNJAB WALE HEE KADDAN GE.. HOR KISEY TON LOT V NI AUNA TUSI… AA JAA AA JAA”

Diljit Dosanjh further tweeted, “Aa JAA… Kam Mai Hun Da Ni Karda ..Tuney Kitno ki Chaati Hai Kaam Ke Lie? Mai Bollywood Mai Strugle ni karta madam..Bollywood wale aa ke kehnde aa film kar Lao SIR”

The Good Newwz actor continued the tweet and wrote, “Bolan Di Tameez Ni Tainu.. Kisey di Maa Bhen Nu.. Aurat Ho Ke Dujeyq Nu Tu 100 100 Rs. Wali das di an.. SADE PUNJAB DIAN MAAVA SADEY LAI RAB NE.. Eh tan Bhoonda De Khakhar nu Shedh Leya Tu.. PUNJABI GOOGLE KAR LI..”

Well, this is definitely getting out of hand between Diljit Dosanjh and Kangana Ranaut.

What are your views on this ongoing verbal war between the two actors? Tell us in the comments below.

