Dhurandhar 2 Day Wise Box Office Collection

Dhurandhar 2 Box Office at a glance
Dhurandhar 2 turned out to be a historic blockbuster during its theatrical run. In India, it scored a mammoth 1186.32 crore net, which equals 1399.85 crore gross. Overseas, too, it amassed a massive sum of 451 crore gross. Overall, it wrapped up at a colossal 1850.85 crore gross.
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Take a look at the day-wise collection breakdown of Dhurandhar 2 at the worldwide box office:
|Day
|India Net
|India Gross
|Worldwide Gross
|Change
|Cumulative Collection
|Paid Previews
|43
|50.74 Cr
|50.74 Cr
|50.74 Cr
|Day 1
|102
|120.36 Cr
|184.36 Cr
|235.10 Cr
|Day 2
|83
|97.94 Cr
|133.44 Cr
|-27.62%
|368.54 Cr
|Day 3
|117
|138.06 Cr
|197.06 Cr
|47.68%
|565.60 Cr
|Day 4
|121
|142.78 Cr
|203.43 Cr
|3.23%
|769.03 Cr
|Day 5
|64
|75.52 Cr
|97.09 Cr
|-52.27%
|866.12 Cr
|Day 6
|58
|68.44 Cr
|86.87 Cr
|-10.53%
|952.99 Cr
|Day 7
|49
|57.82 Cr
|81.66 Cr
|-6.00%
|1034.65 Cr
|Day 8
|53
|62.54 Cr
|74.62 Cr
|-8.62%
|1109.27 Cr
|Day 9
|42
|49.56 Cr
|72.56 Cr
|-2.76%
|1181.83 Cr
|Day 10
|64
|75.52 Cr
|104.52 Cr
|44.04%
|1286.35 Cr
|Day 11
|71
|83.78 Cr
|101.78 Cr
|-2.62%
|1388.13 Cr
|Day 12
|26
|30.68 Cr
|38.68 Cr
|-61.99%
|1426.81 Cr
|Day 13
|28
|33.04 Cr
|41.04 Cr
|6.10%
|1467.85 Cr
|Day 14
|21
|24.78 Cr
|31.78 Cr
|-22.56%
|1499.63 Cr
|Day 15
|19
|22.42 Cr
|27.42 Cr
|-13.72%
|1527.05 Cr
|Day 16
|23
|27.14 Cr
|33.14 Cr
|20.86%
|1560.19 Cr
|Day 17
|27
|31.86 Cr
|43.86 Cr
|32.35%
|1604.05 Cr
|Day 18
|30
|35.40 Cr
|44.4 Cr
|1.23%
|1648.45 Cr
|Day 19
|11
|12.98 Cr
|18.98 Cr
|-57.25%
|1667.43 Cr
|Day 20
|11
|12.98 Cr
|16.48 Cr
|-13.17%
|1683.91 Cr
|Day 21
|10
|11.80 Cr
|14.3 Cr
|-13.23%
|1698.21 Cr
|Day 22
|8
|9.44 Cr
|11.94 Cr
|-16.50%
|1710.15 Cr
|Day 23
|8
|9.44 Cr
|11.94 Cr
|0.00%
|1722.09 Cr
|Day 24
|14
|16.52 Cr
|20.52 Cr
|71.86%
|1742.61 Cr
|Day 25
|15
|17.70 Cr
|18.2 Cr
|-11.31%
|1760.81 Cr
|Day 26
|5.5
|6.49 Cr
|7.49 Cr
|-58.85%
|1768.30 Cr
|Day 27
|7.5
|8.85 Cr
|10.35 Cr
|38.18%
|1778.65 Cr
|Day 28
|4.5
|5.31 Cr
|6.06 Cr
|-41.45%
|1784.71 Cr
|Day 29
|3.5
|4.13 Cr
|4.78 Cr
|-21.12%
|1789.49 Cr
|Day 30
|3
|3.54 Cr
|4.54 Cr
|-5.02%
|1794.03 Cr
|Day 31
|5
|5.90 Cr
|7.5 Cr
|65.20%
|1801.53 Cr
|Day 32
|5.5
|6.49 Cr
|7.69 Cr
|2.53%
|1809.22 Cr
|Day 33
|1.93
|2.28 Cr
|2.78 Cr
|-63.85%
|1812.00 Cr
|Day 34
|2.1
|2.48 Cr
|3.13 Cr
|12.59%
|1815.13 Cr
|Day 35
|1.7
|2.01 Cr
|2.26 Cr
|-27.80%
|1817.39 Cr
|Day 36
|1.55
|1.83 Cr
|2.08 Cr
|-7.96%
|1819.47 Cr
|Day 37
|1.6
|1.89 Cr
|2.49 Cr
|19.71%
|1821.96 Cr
|Day 38
|3
|3.54 Cr
|4.44 Cr
|78.31%
|1826.40 Cr
|Day 39
|3.4
|4.01 Cr
|4.61 Cr
|3.83%
|1831.01 Cr
|Day 40
|1.05
|1.24 Cr
|1.54 Cr
|-66.59%
|1832.55 Cr
|Day 41
|1.3
|1.53 Cr
|1.83 Cr
|18.83%
|1834.38 Cr
|Day 42
|1
|1.18 Cr
|1.43 Cr
|-21.86%
|1835.81 Cr
|Day 43
|1.15
|1.36 Cr
|1.56 Cr
|9.09%
|1837.37 Cr
|Day 44
|1.05
|1.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 45
|1.15
|1.36 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 46
|1.25
|1.47 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 47
|0.5
|0.59 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 48
|0.57
|0.67 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 49
|0.52
|0.61 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 50
|0.5
|0.59 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 51
|0.42
|0.50 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 52
|0.9
|1.06 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 53
|1.1
|1.30 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 54
|0.35
|0.41 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 55
|0.4
|0.47 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 56
|0.37
|0.44 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 57
|0.35
|0.41 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 58
|0.26
|0.31 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 59
|0.53
|0.63 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 60
|0.63
|0.74 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 61
|0.15
|0.18 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 62
|0.22
|0.26 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 63
|0.2
|0.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 64
|0.2
|0.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 65
|0.13
|0.15 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 66
|0.3
|0.35 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 67
|0.4
|0.47 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 68
|0.12
|0.14 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 69
|0.15
|0.18 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 70
|0.15
|0.18 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 71
|0.2
|0.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 72
|0.1
|0.12 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 73
|0.2
|0.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 74
|0.2
|0.24 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 75
|0.08
|0.09 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 76
|0.1
|0.12 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 77
|0.07
|0.08 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 78
|0.07
|0.08 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 79
|0.02
|0.02 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 80
|0.03
|0.04 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 81
|0.03
|0.04 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 82
|0.02
|0.02 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 83
|0.02
|0.02 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 84
|0.02
|0.02 Cr
|NA
|NA
|NA
|Day 85
|0.01
|0.01 Cr
|NA
|NA
|NA
|Total
|1186.32 Cr
|1399.87 Cr
|1850.85 Cr
|1850.85 Cr
Dhurandhar box office — Frequently asked questions
What is the opening day collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected 145 crore net in India on its opening day (including paid previews’ 43 crore net)
What is the opening weekend collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected a staggering 466 crore net at the Indian box office during its 4-day extended opening weekend.
What is the opening week collection of Dhurandhar 2?
The Ranveer Singh starrer scored 690 crore net during the 8-day extended opening week.
What is the budget of Dhurandhar 2?
The spy action thriller was made on a budget of 225 crore.
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Is Dhurandhar 2 a hit or a flop?
With a staggering 427.25% returns at the Indian box office, the Dhurandhar sequel secured a super-duper hit verdict, as per Koimoi’s parameters.
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