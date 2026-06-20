Dhurandhar 2 Day Wise Box Office Collection
Dhurandhar 2 Day Wise Box Office Collection(Photo Credit –Jio Studios)

Dhurandhar 2 Box Office at a glance

Dhurandhar 2 turned out to be a historic blockbuster during its theatrical run. In India, it scored a mammoth 1186.32 crore net, which equals 1399.85 crore gross. Overseas, too, it amassed a massive sum of 451 crore gross. Overall, it wrapped up at a colossal 1850.85 crore gross.

Dhurandhar 2 Day Wise Box Office Collection
Dhurandhar 2 Day Wise Box Office Collection(Photo Credit –Jio Studios)

Take a look at the day-wise collection breakdown of Dhurandhar 2 at the worldwide box office:

DayIndia NetIndia GrossWorldwide GrossChangeCumulative Collection
Paid Previews4350.74 Cr50.74 Cr50.74 Cr
Day 1102120.36 Cr184.36 Cr235.10 Cr
Day 28397.94 Cr133.44 Cr-27.62%368.54 Cr
Day 3117138.06 Cr197.06 Cr47.68%565.60 Cr
Day 4121142.78 Cr203.43 Cr3.23%769.03 Cr
Day 56475.52 Cr97.09 Cr-52.27%866.12 Cr
Day 65868.44 Cr86.87 Cr-10.53%952.99 Cr
Day 74957.82 Cr81.66 Cr-6.00%1034.65 Cr
Day 85362.54 Cr74.62 Cr-8.62%1109.27 Cr
Day 94249.56 Cr72.56 Cr-2.76%1181.83 Cr
Day 106475.52 Cr104.52 Cr44.04%1286.35 Cr
Day 117183.78 Cr101.78 Cr-2.62%1388.13 Cr
Day 122630.68 Cr38.68 Cr-61.99%1426.81 Cr
Day 132833.04 Cr41.04 Cr6.10%1467.85 Cr
Day 142124.78 Cr31.78 Cr-22.56%1499.63 Cr
Day 151922.42 Cr27.42 Cr-13.72%1527.05 Cr
Day 162327.14 Cr33.14 Cr20.86%1560.19 Cr
Day 172731.86 Cr43.86 Cr32.35%1604.05 Cr
Day 183035.40 Cr44.4 Cr1.23%1648.45 Cr
Day 191112.98 Cr18.98 Cr-57.25%1667.43 Cr
Day 201112.98 Cr16.48 Cr-13.17%1683.91 Cr
Day 211011.80 Cr14.3 Cr-13.23%1698.21 Cr
Day 2289.44 Cr11.94 Cr-16.50%1710.15 Cr
Day 2389.44 Cr11.94 Cr0.00%1722.09 Cr
Day 241416.52 Cr20.52 Cr71.86%1742.61 Cr
Day 251517.70 Cr18.2 Cr-11.31%1760.81 Cr
Day 265.56.49 Cr7.49 Cr-58.85%1768.30 Cr
Day 277.58.85 Cr10.35 Cr38.18%1778.65 Cr
Day 284.55.31 Cr6.06 Cr-41.45%1784.71 Cr
Day 293.54.13 Cr4.78 Cr-21.12%1789.49 Cr
Day 3033.54 Cr4.54 Cr-5.02%1794.03 Cr
Day 3155.90 Cr7.5 Cr65.20%1801.53 Cr
Day 325.56.49 Cr7.69 Cr2.53%1809.22 Cr
Day 331.932.28 Cr2.78 Cr-63.85%1812.00 Cr
Day 342.12.48 Cr3.13 Cr12.59%1815.13 Cr
Day 351.72.01 Cr2.26 Cr-27.80%1817.39 Cr
Day 361.551.83 Cr2.08 Cr-7.96%1819.47 Cr
Day 371.61.89 Cr2.49 Cr19.71%1821.96 Cr
Day 3833.54 Cr4.44 Cr78.31%1826.40 Cr
Day 393.44.01 Cr4.61 Cr3.83%1831.01 Cr
Day 401.051.24 Cr1.54 Cr-66.59%1832.55 Cr
Day 411.31.53 Cr1.83 Cr18.83%1834.38 Cr
Day 4211.18 Cr1.43 Cr-21.86%1835.81 Cr
Day 431.151.36 Cr1.56 Cr9.09%1837.37 Cr
Day 441.051.24 CrNANANA
Day 451.151.36 CrNANANA
Day 461.251.47 CrNANANA
Day 470.50.59 CrNANANA
Day 480.570.67 CrNANANA
Day 490.520.61 CrNANANA
Day 500.50.59 CrNANANA
Day 510.420.50 CrNANANA
Day 520.91.06 CrNANANA
Day 531.11.30 CrNANANA
Day 540.350.41 CrNANANA
Day 550.40.47 CrNANANA
Day 560.370.44 CrNANANA
Day 570.350.41 CrNANANA
Day 580.260.31 CrNANANA
Day 590.530.63 CrNANANA
Day 600.630.74 CrNANANA
Day 610.150.18 CrNANANA
Day 620.220.26 CrNANANA
Day 630.20.24 CrNANANA
Day 640.20.24 CrNANANA
Day 650.130.15 CrNANANA
Day 660.30.35 CrNANANA
Day 670.40.47 CrNANANA
Day 680.120.14 CrNANANA
Day 690.150.18 CrNANANA
Day 700.150.18 CrNANANA
Day 710.20.24 CrNANANA
Day 720.10.12 CrNANANA
Day 730.20.24 CrNANANA
Day 740.20.24 CrNANANA
Day 750.080.09 CrNANANA
Day 760.10.12 CrNANANA
Day 770.070.08 CrNANANA
Day 780.070.08 CrNANANA
Day 790.020.02 CrNANANA
Day 800.030.04 CrNANANA
Day 810.030.04 CrNANANA
Day 820.020.02 CrNANANA
Day 830.020.02 CrNANANA
Day 840.020.02 CrNANANA
Day 850.010.01 CrNANANA
Total1186.32 Cr1399.87 Cr1850.85 Cr1850.85 Cr

Dhurandhar box office — Frequently asked questions

What is the opening day collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected 145 crore net in India on its opening day (including paid previews’ 43 crore net)

What is the opening weekend collection of Dhurandhar 2?
Dhurandhar 2 collected a staggering 466 crore net at the Indian box office during its 4-day extended opening weekend.

What is the opening week collection of Dhurandhar 2?
The Ranveer Singh starrer scored 690 crore net during the 8-day extended opening week.

What is the budget of Dhurandhar 2?
The spy action thriller was made on a budget of 225 crore.

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Is Dhurandhar 2 a hit or a flop?
With a staggering 427.25% returns at the Indian box office, the Dhurandhar sequel secured a super-duper hit verdict, as per Koimoi’s parameters.

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