Top OTT Movies & Web Series Of The Week

Curious about who is ruling the OTT world in India? We bring you all the viewership data sourced from Ormax and Netflix’s official weekly data, updated every week.

Top OTT Movies Of The Week

Top OTT Films Of The Week - November 17 - November 23, 2025

1

Jolly LLB 3

Watch On: Netflix 5.4 Million Views
2

Kantara A Legend: Chapter 1

Watch On: Prime Video 2.8 Million Views
3

Dude

Watch On: Netflix 2.4 Million Views
4

Bison Kaalamaadan

Watch On: Netflix 1.3 Million Views
5

Telusu Kada

Watch On: Netflix 1.3 Million Views
Top Web Series Of The Week

Top Web Series Of The Week - November 17 - November 23, 2025

1

The Family Man

Watch On: Prime Video 6.2 Million Views
2

Delhi Crime

Watch On: Netflix 2.5 Million Views
3

Maharani

Watch On: Sony Liv 2.3 Million Views
4

CO-ED

Watch On: Amazon MX Player 1.8 Million Views
5

Mahabharat: Ek Dharmayudh

Watch On: JioHotstar 1.6 Million Views
