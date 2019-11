Housefull 4 VS War, Mission Mangal, Kabir Singh, Bharat & Uri: The Surgical Strike – The 200 Crore Battle!

Housefull 4 has become the latest addition to the list of 200 crore grossers and is another big success of the year 2019. After taking a relatively slow start, the movie made most of its lucrative period i.e. the big holidays of Diwali and further the positive audience feedback helped it to pace up the momentum during weekends.

This Akshay Kumar led comic caper is the 6th 200 crore grosser of the year and now let’s take a look at day-wise trending of the movie along with War, Mission Mangal, Kabir Singh, Bharat & Uri: The Surgical Strike.

Movie Housefull 4 War Mission Mangal Bharat Uri: The Surgical Strike Kabir Singh Day 1 19.08 crores 53.35 crores 29.16 crores 42.30 crores 8.20 crores 20.21 crores Day 2 18.81 crores 24.35 crores 17.28 crores 31 crores 12.43 crores 22.71 crores Day 3 15.33 crores 22.45 crores 23.58 crores 22.20 crores 15.10 crores 27.91 crores Day 4 34.56 crores 28.70 crores 27.54 crores 26.70 crores 10.51 crores 17.54 crores Day 5 24.04 crores 37.40 crores 8.91 crores 27.90 crores 9.57 crores 16.53 crores Day 6 16.35 crores 21.50 crores 7.92 crores 9.20 crores 7.73 crores 15.91 crores Day 7 13.14 crores 28.90 crores 6.84 crores 8.30 crores 7.40 crores 13.61 crores Day 8 8.05 crores 6.93 crores 6.75 crores 7.70 crores 12.21 crores Day 9 10.10 crores 7.83 crores 5.70 crores 13.35 crores 17.10 crores Day 10 12.60 crores 13.32 crores 4.30 crores 17.17 crores 17.84 crores Day 11 5.75 crores 15.30 crores 6.37 crores 6.82 crores 9.07 crores Day 12 5 crores 3.87 crores 6.19 crores 6.30 crores 8.31 crores Day 13 4.25 crores 3.43 crores 2.63 crores 6.00 crores 7.53 crores Day 14 2.67 crores 3.15 crores 2.32 crores 5.20 crore Day 15 3.50 crores 3.05 crores 4.40 crores Day 16 2.75 crores 2.20 crores 9.86 crores Day 17 4.35 crores 3.25 crores 9.28 crores Day 18 1.75 crores 3.64 crores 3.43 crores Day 19 2.27 crores 3.39 crores Day 20 1.21 crores 3.37 crores Day 21 1.15 crores 3.31 crores Day 22 1.31 crores 3.44 crores Day 23 0.73 crores 6.62 crores Day 24 1.40 crores 8.88 crores Day 25 2.10 crores 2.86 crores Day 26 0.61 crores 2.63 crores Day 27 1.01 crores 2.40 crores Day 28 0.54 crores 2.19 crores Day 29 0.63 crores Total 200.58 crores 216.65 crores 200.16 crores 201.86 crores 200.07 crores 206.78 crores

Android & IOS users, download our mobile app for faster than ever Bollywood & Box Office updates!