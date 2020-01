Tanhaji Box Office: Ajay Devgn Starrer VS War, Kabir Singh & Others – Will It Be Able To Touch The 250 Cr+ Mark?

Tanhaji Box Office: Ajay Devgn-Saif Ali Khan’s period drama Tanhaji: The Unsung Warrior has proved to be a big winner at the cash counters and with domestic collections of 190.43 crores till now, the film is set to enter 200 crore club and now the question arises, whether it will be able to hit the milestone of 250 crores or not?

Tanhaji: The Unsung Warrior is amongst those rare Bollywood outings which despite moderate start, covers a long distance in the number game. The word-of-mouth is highly positive and still trending tremendously amongst the cine-goers. Also, the film is enjoying a good chunk of repeat audience and the tax-free status in a few states is coming handy as a driving force.

While the double century mark has almost crossed in two weeks, Tanhaji is pretty much in the league of joining the list of 250 crore grossers; but is it trending in the right direction? Let’s find out.

Take a look at first 14 days’ trending of Tanhaji: The Unsung Warrior Vs recent 250 crore grossers:

Tanhaji: The Unsung Warrior

Day 1- 15.10 crores, Day 2- 20.57 crores, Day 3- 26.26 crores, Day 4- 13.75 crores, Day 5- 15.28 crores, Day 6- 16.72 crores, Day 7- 11.23 crores (week 1-118.91 crores)

Day 8- 10.06 crores, Day 9- 16.36 crores, Day 10- 22.12 crores, Day 11- 8.17 crores, Day 12- 7.72 crores, Day 13- 7.09 crores

Lifetime- 190.43 crores*

War

Day 1- 53.35 crores, Day 2- 24.35 crores, Day 3- 22.45, Day 4- 28.70 crores, Day 5- 37.40 crores, Day 6- 21.50 crores, Day 7- 28.90 crores, Day 8- 11.90 crores, Day 9- 9.80 crores (extended week 1- 238.35 crores)

Day 10- 7.60 crores, Day 11- 11.80 crores, Day 12- 13.90 crores, Day 13- 4.75 crores, Day 14- 4.20 crores

Lifetime- 318 crores

Kabir Singh

Day 1- 20.21 crores, Day 2- 22.71 crores, Day 3- 27.91 crores, Day 4- 17.54 crores, Day 5- 16.53 crores, Day 6- 15.91 crores, Day 7- 13.61 crores (Week 1- 134.42 crores)

Day 8- 12.21 crores, Day 9- 17.10 crores, Day 10- 17.84 crores, Day 11- 9.07 crores, Day 12- 8.31 crores, Day 13- 7.53 crores, Day 14- 6.72 crores

Lifetime- 278.24 crores

Sanju

Day 1- 34.75 crores, Day 2- 38.60 crores, Day 3- 46.71 crores, Day 4- 25.35 crores, Day 5- 22.10 crores, Day 6- 18.90 crores, Day 7- 16.10 crores (Week 1- 202.51 crores)

Day 8- 12.90 crores, Day 9- 22.20 crores, Day 10- 28.05 crores, Day 11- 9.10 crores, Day 12- 7.90 crores, Day 13- 6.80 crores, Day 14- 5.90 crores

Lifetime- 341.22 crores

Padmaavat

Day 1- 24 crores, Day 2- 32 crores, Day 3- 27 crores, Day 4- 31 crores, Day 5- 15 crores, Day 6- 14 crores, Day 7- 12.50 crores, Day 8- 11 crores (extended week 1- 166.50 crores)

Day 9- 10 crores, Day 10- 16 crores, Day 11- 20 crores, Day 12- 7 crores, Day 13- 6 crores, Day 14- 5.50 crores

Lifetime- 300.26 crores

Tiger Zinda Hai

Day 1- 34.10 crores, Day 2- 35.30 crores, Day 3- 45.53 crores, Day 4- 36.54 crores, Day 5- 21.60 crores, Day 6- 17.55 crores, Day 7- 15.42 crores (Week 1- 206.04 crores)

Day 8- 11.56 crores, Day 9- 14.92 crores, Day 10- 22.23 crores, Day 11- 18.04 crores, Day 12- 7.83 crores, Day 13- 5.84 crores, Day 14- 5.09 crores

Lifetime- 339.16 crores

Android & IOS users, download our mobile app for faster than ever Bollywood & Box Office updates!