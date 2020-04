5 Hansa-Praful Jokes From Khichdi That Never Fail To Tickle Our Funny Bone

When Khichdi released in 2002 it won millions of hearts. But it was the Hansa (Supriya Pathak) and Praful’s (Rajeev Mehta) banter that still rules our hearts and made us laugh the loudest. Now, as the sitcom returns to the small screen amid the Coronavirus pandemic, we bring to you 5 times when Praful just killed it with his explanations of words to his beloved wife Hansa.

1. ELEVATOR JOKE:

Hansa: “Aye Prafulll…Elevator matlab?”

Praful: “Elevator Hansaaaa. Jab hum hotel mein jaa ke bill bharte hain toh Parminder waiter ko kya bolta hai?”

Hansa: “Parminder kya bolta hai? Aye le waiter, Bill. Aye le waiter….oohhh Elevator!!”

2. DELICACY:

Hansa: “Aye Prafulll…Delicacy matlab?”

Praful: “Delicacy hansaaaa. Hum jab Delhi gaye the toh tumne kya bola tha.”

Hansa: “Delhi dekh ke maine kya bola? Maine bola tha ‘yeh delhi kaisi jagah hai’..delhi kaisi…ohhh Delicacy!!”

3. ASSET:

Hansa: “Aye Prafulll…Asset matlab ???”

Praful: “Asset Hansaaa…! Jab hum gaadi mein jaate hai aur jab gaadi signal par rukti hai, tab vo bhikari log aa kar kya bolte hai?”

Hansa: “Kya bolte hain??? ‘Aee Seth… thoda paisa do naa…Eee Sethh…’ – ohhh Asset!!!”

4. INCREASE:

Hansa: “Aye Prafull….Increase matlaabb?”

Praful: “Increase Haanssa!! Humaara istri waala dhobi jab aata hai toh vo tumhaari saree ke liye kya kehta hai?”

Hansa: “Kya kehte hain? Yehi ki ‘Bhabhiji in crease ko toh main nikal dunga lekin in crease k liye mujhe do baar istri karni padegi’…Tohh?”

Praful: “Haan toh do baar kya bola vo?”

Hansa: “In crease…in crease…acchhee Increase!!”

5. INJUSTICE:

Hanna: “Aye praafulll…Injustice matlab”

Praful: “Injustice Hansaaa!! Ek baar Mrs. D’souza ne fata fat biryani bayati…tab unhone kya kaha tha??”

Hansa: “Unhone kahan tha… ‘tu maanega nai Hansa I made a biryani in just tees minute..in just 30 minutee…on INJUSTICE!!!”

Well, do let us know what you feel about this compilation in our comments section below

Android & IOS users, download our mobile app for faster than ever Bollywood & Box Office updates!