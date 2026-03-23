Most Profitable Films Of 2026 At The Indian Box Office
Most Profitable Films Of 2026 At The Indian Box Office (Photo Credit: Jio Studios)

Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of Bollywood/Hindi films that made the most profit in 2026!

Last updated: March 23, 2026

RankMovie NameEstimated Budget (INR Cr)Lifetime (INR Cr)Profit (INR Cr)ROI%VerdictRelease Year
1Dhurandhar 2/strong>225466241107.11%HIT2026
1Mahavatar Narsimha15247.96232.961553.06%SUPER DUPER HIT2025
2Saiyaara45337.69292.69650.42%SUPER DUPER HIT2025
3Chhaava130615.39485.39373%SUPER DUPER HIT2025
4Dhurandhar225894.49669.49297.55%SUPER HIT2025
5Kantara: Chapter 1 (HindI)60224.53164.53274.21%SUPER DUPER HIT2025
6Ek Deewane Ki Deewaniyat2585.860.8243.2%SUPER HIT2025
1Stree 260.00627.50567.50946%SUPER DUPER HIT2024
2Pushpa 2 (Hindi)200.00836.09636.09318%SUPER DUPER HIT2024
3Munjya30.00108.0078.00260%SUPER DUPER HIT2024
4HanuMan (Hindi)17.0058.0041.00241%SUPER HIT2024
5Kalki 2898 AD (Hindi)115.00295.00180.00157%SUPER HIT2024
6Shaitaan65.00151.0086.00132%HIT2024
7Article 37040.0084.0044.00110%HIT2024
1The Kerala Story30.00238.27208.27694%SUPER DUPER HIT2023
2Gadar 2 75.00525.50450.50601%SUPER DUPER HIT2023
3Oppenheimer45.00129.0084.00187%SUPER HIT2023
4Animal200.00554.00354.00177%SUPER HIT2023
5Fast X40.00108.8368.83172%SUPER HIT2023
612th Fail 20.0051.9331.93160%SUPER HIT2023
7Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One50.00120.0070.00140%HIT2023
8OMG 265.00150.0085.00131%HIT2023
9Pathaan 250.00543.22293.22117%HIT2023
10Leo (Hindi)15.0032.2117.21115%HIT2023
11Jawan300.00640.42340.42113%HIT2023
12Fukrey 345.0095.5450.54112%HIT2023
13Salaar (Hindi)75.00152.0077.00103%HIT2023
1The Kashmir Files20.00252.50232.501162%SUPER DUPER HIT2022
2Kantara (Hindi)7.5081.1073.60981%SUPER HIT2022
3Karthikeya 2 (Hindi)4.5030.0025.50567%SUPER HIT2022
4KGF Chapter 2 (Hindi)90.00434.62344.62383%SUPER DUPER HIT2022
5Drishyam 280.00240.59160.59201%SUPER HIT2022
6Bhool Bhulaiyaa 265.00185.57120.57185%SUPER HIT2022
7 Avatar: The Way of Water150.00386.90236.90158%HIT2022
8Doctor Strange in the Multiverse of Madness50.00126.9476.94154%SUPER HIT2022
9RRR (Hindi)130.00277.00147.00113%HIT2022
1Pushpa (Hindi)20.00106.0086.00430%SUPER DUPER HIT2021
2Spider-Man: No Way Home75.00212.00137.00183%SUPER HIT2021
1Tanhaji: The Unsung Warrior125.00279.50154.50124%HIT2020
1Uri - The Surgical Strike25.00244.06219.06876%SUPER DUPER HIT2019
2Dream Girl30.00139.70109.70366%SUPER DUPER HIT2019
3Kabir Singh60.00278.24218.24364%SUPER DUPER HIT2019
4Mission Mangal45.00200.16155.16345%SUPER DUPER HIT2019
5The Tashkent Files4.0016.7512.75319%SUPER HIT2019
6Badla22.0088.0266.02300%SUPER HIT2019
7Luka Chuppi25.0094.1569.15277%SUPER HIT2019
8Bala35.00116.3881.38233%SUPER DUPER HIT2019
9Gully Boy50.00139.3889.38179%SUPER HIT2019
10Article 1525.0063.0538.05152%SUPER HIT2019
11Pati Patni Aur Woh35.0086.7751.77148%HIT2019
12Chhichhore62.00150.3688.36143%HIT2019
13Saaho70.00149.0079.00113%HIT2019
14Good Newwz95.00201.14106.14112%HIT2019
15Housefull 4100.00206.00106.00106%HIT2019
16Kesari75.00153.0078.00104%HIT2019
17Mardaani 223.5047.5124.01102%HIT2019
18 Batla House48.0097.0049.00102%HIT2019
19War (all languages)158.00319.00161.00101%HIT2019
1Stree20.00129.67109.67548%SUPER DUPER HIT2018
2Badhaai Ho22.00136.80114.80522%SUPER DUPER HIT2018
3Sonu Ke Titu Ki Sweety24.00108.4684.46352%SUPER DUPER HIT2018
4Sanju80.00341.22261.22327%SUPER DUPER HIT2018
5Raazi30.00123.1793.17311%SUPER DUPER HIT2018
6AndhaDhun20.0072.5052.50263%SUPER HIT2018
7Simmba80.00240.22160.22200%SUPER DUPER HIT2018
8Baaghi 260.00165.00105.00175%SUPER HIT2018
9KGF - Chapter 1 (Hindi)16.0043.9327.93175%SUPER HIT2018
102.0 (Hindi)75.00188.00113.00151%SUPER HIT2018
11Hichki20.0046.1726.17131%HIT2018
12Veere Di Wedding35.0080.2345.23129%HIT2018
13Satyameva Jayate40.0088.1548.15121%HIT2018
14Parmanu: The Story Of Pokhran30.0065.3635.36118%HIT2018
15Sui Dhaaga37.0079.0242.02114%HIT2018
16PadMan37.0078.9541.95113%HIT2018
17Raid48.00101.5453.54112%HIT2018
18Dhadak35.0071.9236.92105%HIT2018
1Baahubali 2 (Hindi)90.00511.30421.30468%SUPER DUPER HIT2017
2Toilet: Ek Prem Katha24.00133.60109.60457%SUPER DUPER HIT2017
3Fukrey Returns22.0080.1358.13264%SUPER HIT2017
4Hindi Medium22.0069.0047.00214%SUPER HIT2017
5Jolly LLB 245.00117.0072.00160%SUPER HIT2017
6Badrinath Ki Dulhania45.00116.6071.60159%SUPER HIT2017
7Lipstick Under My Burkha7.0018.0511.05158%SUPER HIT2017
8Golmaal Again80.00205.72125.72157%SUPER HIT2017
9Kaabil50.00126.8576.85154%SUPER HIT2017
10Secret Superstar25.0062.0037.00148%HIT2017
11Shubh Mangal Saavdhan17.0041.9024.90146%HIT2017
12Newton9.0022.1813.18146%HIT2017
13Tiger Zinda Hai150.00339.16189.16126%HIT2017
14Judwaa 265.00138.0073.00112%HIT2017
1Dangal90.00387.39297.39330%SUPER DUPER HIT2016
2Neerja21.0075.6154.61260%SUPER HIT2016
3Sultan90.00300.45210.45234%SUPER DUPER HIT2016
4Pink21.0068.0047.00224%SUPER HIT2016
5Airlift40.00129.0089.00223%SUPER DUPER HIT2016
6Rustom50.00127.4277.42155%SUPER HIT2016
7Dear Zindagi33.0067.0034.00103%HIT2016
8Baaghi38.0076.0038.00100%HIT2016
1Tanu Weds Manu Returns31.00152.00121.00390%SUPER DUPER HIT2015
2Hate Story 313.2053.5040.30305%SUPER HIT2015
3Bajrangi Bhaijaan90.00320.34230.34256%SUPER DUPER HIT2015
4Pyaar Ka Punchanama 218.0062.0044.00244%SUPER HIT2015
5NH 1013.0032.0019.00146%HIT2015
6Piku35.0079.0044.00126%HIT2015
7Hunterrr6.0013.507.50125%HIT2015
8Prem Ratan Dhan Payo100.00206.63106.63107%HIT2015
9Badlapur25.0051.4026.40106%HIT2015
10Dum Laga Ke Haisha15.0030.0015.00100%HIT2015
1Queen11.0061.0050.00454%SUPER HIT2014
2PK85.00339.50254.50300%SUPER DUPER HIT2014
3Yaariyan12.0040.0028.00233%SUPER HIT2014
42 States35.00104.0069.00197%SUPER HIT2014
5Ek Villain40.00105.5065.50164%SUPER HIT2014
6Ragini MMS 219.0047.0028.00147%HIT2014
7Heropanti25.0055.0030.00120%HIT2014
8Humpty Sharma Ki Dulhania35.0076.8141.81119%HIT2014
9 Mardaani17.0036.0019.00112%HIT2014
10Kick115.00233.00118.00103%HIT2014
11Holiday56.00112.6556.65101%HIT2014
1Aashiqui 212.0085.4073.40612%SUPER HIT2013
2Yeh Jawaani Hai Deewani45.00190.00145.00322%SUPER DUPER HIT2013
3ABCD12.0046.0034.00283%SUPER HIT2013
4Fukrey11.0036.5025.50232%SUPER HIT2013
5Grand Masti31.00102.5071.50231%SUPER DUPER HIT2013
6Chennai Express75.00226.70151.70202%SUPER DUPER HIT2013
7Murder 37.0020.0013.00186%SUPER HIT2013
8Jolly LLB12.0032.0020.00167%SUPER HIT2013
9Shootout At Wadala26.0062.0036.00138%HIT2013
10Dhoom 3125.00280.25155.25124%HIT2013
11The Lunchbox10.0022.2112.21122%HIT2013
12 Krrish 3115.00240.50125.50109%HIT2013
13Bhaag Milkha Bhaag50.00102.5052.50105%HIT2013
14Kai Po Che!25.0050.0025.00100%HIT2013
15Chashme Baddoor20.0040.0020.00100%HIT2013

Here’s how we calculate Profit Percentage:
Collections – Budget = ROI
ROI/Budget*100 = ROI%

Here’s our box office parameter:

Super-Duper Hit: Film that earns 200% of returns along with 100 crores+ collection

Super-Hit: Film that more than doubles the investment by an additional 50%

Hit: Film that doubles the investment

(Please note that for Hollywood and Hindi dubbed South films, cost means the price at which distribution rights have been sold in the geo)

