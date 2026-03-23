Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of Bollywood/Hindi films that made the most profit in 2026!
Last updated: March 23, 2026
|Rank
|Movie Name
|Estimated Budget (INR Cr)
|Lifetime (INR Cr)
|Profit (INR Cr)
|ROI%
|Verdict
|Release Year
|1
|Dhurandhar 2/strong>
|225
|466
|241
|107.11%
|HIT
|2026
|1
|Mahavatar Narsimha
|15
|247.96
|232.96
|1553.06%
|SUPER DUPER HIT
|2025
|2
|Saiyaara
|45
|337.69
|292.69
|650.42%
|SUPER DUPER HIT
|2025
|3
|Chhaava
|130
|615.39
|485.39
|373%
|SUPER DUPER HIT
|2025
|4
|Dhurandhar
|225
|894.49
|669.49
|297.55%
|SUPER HIT
|2025
|5
|Kantara: Chapter 1 (HindI)
|60
|224.53
|164.53
|274.21%
|SUPER DUPER HIT
|2025
|6
|Ek Deewane Ki Deewaniyat
|25
|85.8
|60.8
|243.2%
|SUPER HIT
|2025
|1
|Stree 2
|60.00
|627.50
|567.50
|946%
|SUPER DUPER HIT
|2024
|2
|Pushpa 2 (Hindi)
|200.00
|836.09
|636.09
|318%
|SUPER DUPER HIT
|2024
|3
|Munjya
|30.00
|108.00
|78.00
|260%
|SUPER DUPER HIT
|2024
|4
|HanuMan (Hindi)
|17.00
|58.00
|41.00
|241%
|SUPER HIT
|2024
|5
|Kalki 2898 AD (Hindi)
|115.00
|295.00
|180.00
|157%
|SUPER HIT
|2024
|6
|Shaitaan
|65.00
|151.00
|86.00
|132%
|HIT
|2024
|7
|Article 370
|40.00
|84.00
|44.00
|110%
|HIT
|2024
|1
|The Kerala Story
|30.00
|238.27
|208.27
|694%
|SUPER DUPER HIT
|2023
|2
|Gadar 2
|75.00
|525.50
|450.50
|601%
|SUPER DUPER HIT
|2023
|3
|Oppenheimer
|45.00
|129.00
|84.00
|187%
|SUPER HIT
|2023
|4
|Animal
|200.00
|554.00
|354.00
|177%
|SUPER HIT
|2023
|5
|Fast X
|40.00
|108.83
|68.83
|172%
|SUPER HIT
|2023
|6
|12th Fail
|20.00
|51.93
|31.93
|160%
|SUPER HIT
|2023
|7
|Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
|50.00
|120.00
|70.00
|140%
|HIT
|2023
|8
|OMG 2
|65.00
|150.00
|85.00
|131%
|HIT
|2023
|9
|Pathaan
|250.00
|543.22
|293.22
|117%
|HIT
|2023
|10
|Leo (Hindi)
|15.00
|32.21
|17.21
|115%
|HIT
|2023
|11
|Jawan
|300.00
|640.42
|340.42
|113%
|HIT
|2023
|12
|Fukrey 3
|45.00
|95.54
|50.54
|112%
|HIT
|2023
|13
|Salaar (Hindi)
|75.00
|152.00
|77.00
|103%
|HIT
|2023
|1
|The Kashmir Files
|20.00
|252.50
|232.50
|1162%
|SUPER DUPER HIT
|2022
|2
|Kantara (Hindi)
|7.50
|81.10
|73.60
|981%
|SUPER HIT
|2022
|3
|Karthikeya 2 (Hindi)
|4.50
|30.00
|25.50
|567%
|SUPER HIT
|2022
|4
|KGF Chapter 2 (Hindi)
|90.00
|434.62
|344.62
|383%
|SUPER DUPER HIT
|2022
|5
|Drishyam 2
|80.00
|240.59
|160.59
|201%
|SUPER HIT
|2022
|6
|Bhool Bhulaiyaa 2
|65.00
|185.57
|120.57
|185%
|SUPER HIT
|2022
|7
|Avatar: The Way of Water
|150.00
|386.90
|236.90
|158%
|HIT
|2022
|8
|Doctor Strange in the Multiverse of Madness
|50.00
|126.94
|76.94
|154%
|SUPER HIT
|2022
|9
|RRR (Hindi)
|130.00
|277.00
|147.00
|113%
|HIT
|2022
|1
|Pushpa (Hindi)
|20.00
|106.00
|86.00
|430%
|SUPER DUPER HIT
|2021
|2
|Spider-Man: No Way Home
|75.00
|212.00
|137.00
|183%
|SUPER HIT
|2021
|1
|Tanhaji: The Unsung Warrior
|125.00
|279.50
|154.50
|124%
|HIT
|2020
|1
|Uri - The Surgical Strike
|25.00
|244.06
|219.06
|876%
|SUPER DUPER HIT
|2019
|2
|Dream Girl
|30.00
|139.70
|109.70
|366%
|SUPER DUPER HIT
|2019
|3
|Kabir Singh
|60.00
|278.24
|218.24
|364%
|SUPER DUPER HIT
|2019
|4
|Mission Mangal
|45.00
|200.16
|155.16
|345%
|SUPER DUPER HIT
|2019
|5
|The Tashkent Files
|4.00
|16.75
|12.75
|319%
|SUPER HIT
|2019
|6
|Badla
|22.00
|88.02
|66.02
|300%
|SUPER HIT
|2019
|7
|Luka Chuppi
|25.00
|94.15
|69.15
|277%
|SUPER HIT
|2019
|8
|Bala
|35.00
|116.38
|81.38
|233%
|SUPER DUPER HIT
|2019
|9
|Gully Boy
|50.00
|139.38
|89.38
|179%
|SUPER HIT
|2019
|10
|Article 15
|25.00
|63.05
|38.05
|152%
|SUPER HIT
|2019
|11
|Pati Patni Aur Woh
|35.00
|86.77
|51.77
|148%
|HIT
|2019
|12
|Chhichhore
|62.00
|150.36
|88.36
|143%
|HIT
|2019
|13
|Saaho
|70.00
|149.00
|79.00
|113%
|HIT
|2019
|14
|Good Newwz
|95.00
|201.14
|106.14
|112%
|HIT
|2019
|15
|Housefull 4
|100.00
|206.00
|106.00
|106%
|HIT
|2019
|16
|Kesari
|75.00
|153.00
|78.00
|104%
|HIT
|2019
|17
|Mardaani 2
|23.50
|47.51
|24.01
|102%
|HIT
|2019
|18
|Batla House
|48.00
|97.00
|49.00
|102%
|HIT
|2019
|19
|War (all languages)
|158.00
|319.00
|161.00
|101%
|HIT
|2019
|1
|Stree
|20.00
|129.67
|109.67
|548%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|2
|Badhaai Ho
|22.00
|136.80
|114.80
|522%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|3
|Sonu Ke Titu Ki Sweety
|24.00
|108.46
|84.46
|352%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|4
|Sanju
|80.00
|341.22
|261.22
|327%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|5
|Raazi
|30.00
|123.17
|93.17
|311%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|6
|AndhaDhun
|20.00
|72.50
|52.50
|263%
|SUPER HIT
|2018
|7
|Simmba
|80.00
|240.22
|160.22
|200%
|SUPER DUPER HIT
|2018
|8
|Baaghi 2
|60.00
|165.00
|105.00
|175%
|SUPER HIT
|2018
|9
|KGF - Chapter 1 (Hindi)
|16.00
|43.93
|27.93
|175%
|SUPER HIT
|2018
|10
|2.0 (Hindi)
|75.00
|188.00
|113.00
|151%
|SUPER HIT
|2018
|11
|Hichki
|20.00
|46.17
|26.17
|131%
|HIT
|2018
|12
|Veere Di Wedding
|35.00
|80.23
|45.23
|129%
|HIT
|2018
|13
|Satyameva Jayate
|40.00
|88.15
|48.15
|121%
|HIT
|2018
|14
|Parmanu: The Story Of Pokhran
|30.00
|65.36
|35.36
|118%
|HIT
|2018
|15
|Sui Dhaaga
|37.00
|79.02
|42.02
|114%
|HIT
|2018
|16
|PadMan
|37.00
|78.95
|41.95
|113%
|HIT
|2018
|17
|Raid
|48.00
|101.54
|53.54
|112%
|HIT
|2018
|18
|Dhadak
|35.00
|71.92
|36.92
|105%
|HIT
|2018
|1
|Baahubali 2 (Hindi)
|90.00
|511.30
|421.30
|468%
|SUPER DUPER HIT
|2017
|2
|Toilet: Ek Prem Katha
|24.00
|133.60
|109.60
|457%
|SUPER DUPER HIT
|2017
|3
|Fukrey Returns
|22.00
|80.13
|58.13
|264%
|SUPER HIT
|2017
|4
|Hindi Medium
|22.00
|69.00
|47.00
|214%
|SUPER HIT
|2017
|5
|Jolly LLB 2
|45.00
|117.00
|72.00
|160%
|SUPER HIT
|2017
|6
|Badrinath Ki Dulhania
|45.00
|116.60
|71.60
|159%
|SUPER HIT
|2017
|7
|Lipstick Under My Burkha
|7.00
|18.05
|11.05
|158%
|SUPER HIT
|2017
|8
|Golmaal Again
|80.00
|205.72
|125.72
|157%
|SUPER HIT
|2017
|9
|Kaabil
|50.00
|126.85
|76.85
|154%
|SUPER HIT
|2017
|10
|Secret Superstar
|25.00
|62.00
|37.00
|148%
|HIT
|2017
|11
|Shubh Mangal Saavdhan
|17.00
|41.90
|24.90
|146%
|HIT
|2017
|12
|Newton
|9.00
|22.18
|13.18
|146%
|HIT
|2017
|13
|Tiger Zinda Hai
|150.00
|339.16
|189.16
|126%
|HIT
|2017
|14
|Judwaa 2
|65.00
|138.00
|73.00
|112%
|HIT
|2017
|1
|Dangal
|90.00
|387.39
|297.39
|330%
|SUPER DUPER HIT
|2016
|2
|Neerja
|21.00
|75.61
|54.61
|260%
|SUPER HIT
|2016
|3
|Sultan
|90.00
|300.45
|210.45
|234%
|SUPER DUPER HIT
|2016
|4
|Pink
|21.00
|68.00
|47.00
|224%
|SUPER HIT
|2016
|5
|Airlift
|40.00
|129.00
|89.00
|223%
|SUPER DUPER HIT
|2016
|6
|Rustom
|50.00
|127.42
|77.42
|155%
|SUPER HIT
|2016
|7
|Dear Zindagi
|33.00
|67.00
|34.00
|103%
|HIT
|2016
|8
|Baaghi
|38.00
|76.00
|38.00
|100%
|HIT
|2016
|1
|Tanu Weds Manu Returns
|31.00
|152.00
|121.00
|390%
|SUPER DUPER HIT
|2015
|2
|Hate Story 3
|13.20
|53.50
|40.30
|305%
|SUPER HIT
|2015
|3
|Bajrangi Bhaijaan
|90.00
|320.34
|230.34
|256%
|SUPER DUPER HIT
|2015
|4
|Pyaar Ka Punchanama 2
|18.00
|62.00
|44.00
|244%
|SUPER HIT
|2015
|5
|NH 10
|13.00
|32.00
|19.00
|146%
|HIT
|2015
|6
|Piku
|35.00
|79.00
|44.00
|126%
|HIT
|2015
|7
|Hunterrr
|6.00
|13.50
|7.50
|125%
|HIT
|2015
|8
|Prem Ratan Dhan Payo
|100.00
|206.63
|106.63
|107%
|HIT
|2015
|9
|Badlapur
|25.00
|51.40
|26.40
|106%
|HIT
|2015
|10
|Dum Laga Ke Haisha
|15.00
|30.00
|15.00
|100%
|HIT
|2015
|1
|Queen
|11.00
|61.00
|50.00
|454%
|SUPER HIT
|2014
|2
|PK
|85.00
|339.50
|254.50
|300%
|SUPER DUPER HIT
|2014
|3
|Yaariyan
|12.00
|40.00
|28.00
|233%
|SUPER HIT
|2014
|4
|2 States
|35.00
|104.00
|69.00
|197%
|SUPER HIT
|2014
|5
|Ek Villain
|40.00
|105.50
|65.50
|164%
|SUPER HIT
|2014
|6
|Ragini MMS 2
|19.00
|47.00
|28.00
|147%
|HIT
|2014
|7
|Heropanti
|25.00
|55.00
|30.00
|120%
|HIT
|2014
|8
|Humpty Sharma Ki Dulhania
|35.00
|76.81
|41.81
|119%
|HIT
|2014
|9
|Mardaani
|17.00
|36.00
|19.00
|112%
|HIT
|2014
|10
|Kick
|115.00
|233.00
|118.00
|103%
|HIT
|2014
|11
|Holiday
|56.00
|112.65
|56.65
|101%
|HIT
|2014
|1
|Aashiqui 2
|12.00
|85.40
|73.40
|612%
|SUPER HIT
|2013
|2
|Yeh Jawaani Hai Deewani
|45.00
|190.00
|145.00
|322%
|SUPER DUPER HIT
|2013
|3
|ABCD
|12.00
|46.00
|34.00
|283%
|SUPER HIT
|2013
|4
|Fukrey
|11.00
|36.50
|25.50
|232%
|SUPER HIT
|2013
|5
|Grand Masti
|31.00
|102.50
|71.50
|231%
|SUPER DUPER HIT
|2013
|6
|Chennai Express
|75.00
|226.70
|151.70
|202%
|SUPER DUPER HIT
|2013
|7
|Murder 3
|7.00
|20.00
|13.00
|186%
|SUPER HIT
|2013
|8
|Jolly LLB
|12.00
|32.00
|20.00
|167%
|SUPER HIT
|2013
|9
|Shootout At Wadala
|26.00
|62.00
|36.00
|138%
|HIT
|2013
|10
|Dhoom 3
|125.00
|280.25
|155.25
|124%
|HIT
|2013
|11
|The Lunchbox
|10.00
|22.21
|12.21
|122%
|HIT
|2013
|12
|Krrish 3
|115.00
|240.50
|125.50
|109%
|HIT
|2013
|13
|Bhaag Milkha Bhaag
|50.00
|102.50
|52.50
|105%
|HIT
|2013
|14
|Kai Po Che!
|25.00
|50.00
|25.00
|100%
|HIT
|2013
|15
|Chashme Baddoor
|20.00
|40.00
|20.00
|100%
|HIT
|2013
Here’s how we calculate Profit Percentage:
Collections – Budget = ROI
ROI/Budget*100 = ROI%
Here’s our box office parameter:
Super-Duper Hit: Film that earns 200% of returns along with 100 crores+ collection
Super-Hit: Film that more than doubles the investment by an additional 50%
Hit: Film that doubles the investment
(Please note that for Hollywood and Hindi dubbed South films, cost means the price at which distribution rights have been sold in the geo)