Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of films with this year’s highest opening weekend collection.
Last updated: March 2, 2026
|Rank
|Movie Name
|Opening Weekend
(INR Cr)
|Release Year
|1
|Border 2
|129.89
|2026
|2
|O'Romeo
|34.51
|2026
|3
|Ikkis
|22.05 (4-day)
|2026
|4
|Mardaani 3
|17.25
|2026
|5
|The Kerala Story 2
|10.15
|2026
|6
|Rahu Ketu
|4.4
|2026
|7
|Happy Patel
|4.35
|2026
|1
|War 2
|179.25 (4-day)
|2025
|2
|Chhaava
|121.43
|2025
|3
|Dhurandhar
|106.5
|2025
|4
|Thamma
|103.5 (6-day)
|2025
|5
|Housefull 5
|91.83
|2025
|6
|Sikandar
|86.44
|2025
|7
|Saiyaara
|84.5
|2025
|8
|Kantara: Chapter 1 (Hindi)
|75 (4-day)
|2025
|9
|Raid 2
|73.83 (4-day)
|2025
|10
|Sky Force
|73.2
|2025
|1
|Pushpa 2 (Hindi)
|291.00 (4-day)
|2024
|2
|Stree 2
|204.00 (4-day)
|2024
|3
|Singham Again
|125.00
|2024
|4
|Fighter
|123.60 (4-day)
|2024
|5
|Kalki 2898 AD (Hindi)
|112.15 (4-day)
|2024
|6
|Bhool Bhulaiyaa 3
|110.20
|2024
|7
|Shaitaan
|55.13
|2024
|8
|Bade Miyan Chote Miyan
|39.00 (4-day)
|2024
|9
|Crew
|32.60
|2024
|10
|Bad Newz
|30.62
|2024
|1
|Jawan
|286.16 (4-Day)
|2023
|2
|Pathaan
|280.75 (5-Day)
|2023
|3
|Animal
|201.76
|2023
|4
|Tiger 3
|148.50
|2023
|5
|Gadar 2
|134.88
|2023
|6
|Adipurush (Hindi)
|113.50
|2023
|7
|Dunki
|105.63 (4-Day)
|2023
|8
|Tu Jhoothi Main Makkaar
|70.24 (5-Day)
|2023
|9
|Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan
|68.17
|2023
|10
|Dream Girl 2
|67.00
|2023
|1
|KGF 2
|143.64 (4-day)
|2022
|2
|Avatar: The Way of Water
|129.00
|2022
|3
|Brahmastra (Hindi)
|111.00
|2022
|4
|Doctor Strange in the Multiverse
of Madness
|79.50
|2022
|5
|RRR
|74.50
|2022
|6
|Thor: Love And Thunder
|64.80 (4-day)
|2022
|7
|Drishyam 2
|64.14
|2022
|8
|Bhool Bhulaiyaa 2
|55.96
|2022
|9
|Black Panther: Wakanda Forever
|42.00
|2022
|10
|Samrat Prithviraj
|39.40
|2022
|1
|Spider-Man: No Way Home
|109.04 cr
|2021
|2
|Sooryavanshi
|77.00 cr
|2021
|3
|83
|47.00 cr
|2021
|4
|Godzilla vs. Kong
|26.44 cr
|2021
|5
|Eternals
|19.15 cr
|2021
|6
|Antim
|18.61 cr
|2021
|7
|Chandigarh Kare Aashiqui
|14.53 cr
|2021
|8
|Tadap
|13.52 cr
|2021
|9
|Bell Bottom
|13.25 cr
|2021
|10
|Pushpa (Hindi)
|12.68 cr
|2021
|1
|Tanhaji: The Unsung Warrior
|61.93 cr
|2020
|2
|Baaghi 3
|53.83 cr
|2020
|3
|Street Dancer 3D
|41.23 cr
|2020
|4
|Shubh Mangal Zyada Saavdhan
|32.66 cr
|2020
|5
|Love Aaj Kal
|28.51 cr
|2020
|6
|Malang
|25.36 cr
|2020
|7
|Chhapaak
|19.02 cr
|2020
|8
|Bhoot: Part One- The Haunted Ship
|16.36 cr
|2020
|9
|Panga
|14.91 cr
|2020
|10
|Thappad
|14.66 cr
|2020
|1
|War
|166.25 (5 Day Weekend)
|2019
|2
|Bharat
|150.10 Cr (5 Day Weekend)
|2019
|3
|Mission Mangal
|97.56 Cr (4 Day Weekend)
|2019
|4
|Dabangg 3
|80.00 Cr
|2019
|5
|Saaho
|79.08 Cr
|2019
|6
|Kesari
|77.56 Cr (4 Day Weekend)
|2019
|7
|Gully Boy
|72.45 Cr (4 Day Weekend)
|2019
|8
|Kabir Singh
|70.83 Cr
|2019
|9
|Kalank
|66.03 Cr (5 Day Weekend)
|2019
|10
|Good Newwz
|64.99 Cr
|2019
|1
|Sanju
|120.06 Cr
|2018
|2
|Thugs Of Hindostan
|119.00 Cr (4 Day Weekend)
|2018
|3
|Padmaavat
|114.00 Cr (4 Day Weekend)
|2018
|4
|Race 3
|106.47 Cr
|2018
|5
|2
|97.25 Cr (4 Day Weekend)
|2018
|6
|Avengers: Infinity War
|94.30 Cr
|2018
|7
|Simmba
|75.11 Cr
|2018
|8
|Baaghi 2
|73.10 Cr
|2018
|9
|Gold
|71.30 Cr (5 Day Weekend )
|2018
|10
|Satyameva Jayate
|56.91 Cr (5 Day Weekend )
|2018
|1
|Baahubali 2: The Conclusion
|128.00 Cr
|2017
|2
|Tiger Zinda Hai
|114.93 Cr
|2017
|3
|Raees
|93.24 Cr (5 Day Weekend )
|2017
|4
|Golmaal Again
|87.60 Cr
|2017
|5
|Kaabil
|67.46 Cr (5 Day Weekend )
|2017
|6
|Tubelight
|64.77 Cr
|2017
|7
|Judwaa 2
|58.65 Cr
|2017
|8
|Toilet: Ek Prem Katha
|51.45 Cr
|2017
|9
|Jolly LLB 2
|50.46 Cr
|2017
|10
|Jab Harry Met Sejal
|45.75 Cr
|2017
|1
|Sultan
|180.36
|2016
|2
|Dangal
|106.95
|2016
|3
|M.S. Dhoni: The Untold Story
|66
|2016
|4
|Housefull 3
|53.31
|2016
|5
|Fan
|52.35
|2016
|6
|Rustom
|50.42
|2016
|7
|Airlift
|44.3
|2016
|8
|Baaghi
|38.58
|2016
|9
|Dishoom
|37.32
|2016
|10
|Ae Dil Hai Mushkil
|35.6
|2016
|1
|Prem Ratan Dhan Payo
|129.77
|2015
|2
|Bajrangi Bhaijaan
|102.6
|2015
|3
|Dilwale
|65.09
|2015
|4
|Singh Is Bliing
|54.44
|2015
|5
|Brothers
|52.08
|2015
|6
|Welcome Back
|51
|2015
|7
|Bajirao Mastani
|46.77
|2015
|8
|ABCD 2
|46.35
|2015
|9
|Gabbar Is Back
|40
|2015
|10
|Tamasha
|38.23
|2015
|1
|Happy New Year
|108.86
|2014
|2
|PK
|95.21
|2014
|3
|Bang Bang
|94.13
|2014
|4
|Kick
|83.5
|2014
|5
|Singham Returns
|77.55
|2014
|6
|Jai Ho
|58.5
|2014
|7
|Ek Villain
|50.17
|2014
|8
|Gunday
|43
|2014
|9
|Holiday
|41
|2014
|10
|Humshakals
|40.13
|2014
|1
|Dhoom 3
|107
|2013
|2
|Chennai Express
|100.35
|2013
|3
|Krrish 3
|68
|2013
|4
|Yeh Jawaani Hai Deewani
|62.11
|2013
|5
|Ramleela
|52.6
|2013
|6
|Race 2
|51.3
|2013
|7
|Besharam
|48
|2013
|8
|Boss
|42.5
|2013
|9
|Once Upon Ay Time In Mumbaai Dobaara
|41
|2013
|10
|Grand Masti
|40
|2013
|1
|Ek Tha Tiger
|116.05
|2012
|2
|Jab Tak Hai Jaan
|98
|2012
|3
|Agneepath
|67
|2012
|4
|Son of Sardar
|64.05
|2012
|5
|Dabangg 2
|63.6
|2012
|6
|Rowdy Rathore
|48.05
|2012
|7
|Talaash
|48
|2012
|8
|Housefull 2
|42
|2012
|9
|Bol Bachchan
|38.5
|2012
|10
|Cocktail
|35.65
|2012
|1
|Ra.One
|91.1
|2011
|2
|Bodyguard
|86
|2011
|3
|Don 2
|48.55
|2011
|4
|Ready
|42.5
|2011
|5
|Rockstar
|35
|2011
|6
|The Dirty Picture
|31.36
|2011
|7
|Singham
|30.5
|2011
|8
|Desi Boyz
|28.25
|2011
|9
|Zindagi Na Milegi Dobara
|27
|2011
|10
|Mere Brother Ki Dulhan
|26
|2011
Note: Box office numbers are based on estimates and various sources. Numbers have not been independently verified by Koimoi.