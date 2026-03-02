Top 10 Highest Opening Weekend Grossers Of 2026 At Indian Box Office
Top 10 Highest Opening Weekend Grossers Of 2026 At Indian Box Office (Photo Credit – T-Series/Facebook)

Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of films with this year’s highest opening weekend collection.

Last updated: March 2, 2026

RankMovie NameOpening Weekend
(INR Cr)		Release Year
1Border 2129.892026
2O'Romeo34.512026
3Ikkis22.05 (4-day)2026
4Mardaani 317.252026
5The Kerala Story 210.152026
6Rahu Ketu4.42026
7Happy Patel4.352026
1War 2179.25 (4-day)2025
2Chhaava121.432025
3Dhurandhar106.52025
4Thamma103.5 (6-day)2025
5Housefull 591.832025
6Sikandar86.442025
7Saiyaara84.52025
8Kantara: Chapter 1 (Hindi)75 (4-day)2025
9Raid 273.83 (4-day)2025
10Sky Force73.22025
1 Pushpa 2 (Hindi)291.00 (4-day)2024
2 Stree 2204.00 (4-day)2024
3 Singham Again125.002024
4 Fighter123.60 (4-day)2024
5 Kalki 2898 AD (Hindi)112.15 (4-day)2024
6 Bhool Bhulaiyaa 3110.202024
7 Shaitaan55.132024
8 Bade Miyan Chote Miyan39.00 (4-day)2024
9 Crew32.602024
10 Bad Newz30.622024
1Jawan 286.16 (4-Day)2023
2Pathaan280.75 (5-Day)2023
3Animal201.762023
4Tiger 3148.502023
5Gadar 2134.882023
6Adipurush (Hindi)113.502023
7Dunki105.63 (4-Day)2023
8Tu Jhoothi Main Makkaar70.24 (5-Day)2023
9Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan68.172023
10Dream Girl 267.002023
1KGF 2143.64 (4-day)2022
2Avatar: The Way of Water129.002022
3Brahmastra (Hindi)111.002022
4Doctor Strange in the Multiverse
of Madness		79.502022
5RRR74.502022
6Thor: Love And Thunder64.80 (4-day)2022
7Drishyam 264.142022
8Bhool Bhulaiyaa 255.962022
9Black Panther: Wakanda Forever42.002022
10Samrat Prithviraj39.402022
1Spider-Man: No Way Home109.04 cr2021
2Sooryavanshi77.00 cr2021
38347.00 cr2021
4Godzilla vs. Kong26.44 cr2021
5Eternals19.15 cr2021
6Antim18.61 cr2021
7Chandigarh Kare Aashiqui14.53 cr2021
8Tadap13.52 cr2021
9Bell Bottom13.25 cr2021
10Pushpa (Hindi)12.68 cr2021
1Tanhaji: The Unsung Warrior61.93 cr2020
2Baaghi 353.83 cr2020
3Street Dancer 3D41.23 cr2020
4Shubh Mangal Zyada Saavdhan32.66 cr2020
5Love Aaj Kal28.51 cr2020
6Malang25.36 cr2020
7Chhapaak19.02 cr2020
8Bhoot: Part One- The Haunted Ship16.36 cr2020
9Panga14.91 cr2020
10Thappad14.66 cr2020
1War166.25 (5 Day Weekend)2019
2Bharat150.10 Cr (5 Day Weekend)2019
3Mission Mangal97.56 Cr (4 Day Weekend)2019
4Dabangg 380.00 Cr2019
5Saaho79.08 Cr2019
6Kesari77.56 Cr (4 Day Weekend)2019
7Gully Boy72.45 Cr (4 Day Weekend)2019
8Kabir Singh70.83 Cr2019
9Kalank66.03 Cr (5 Day Weekend)2019
10Good Newwz64.99 Cr2019
1Sanju120.06 Cr2018
2Thugs Of Hindostan119.00 Cr (4 Day Weekend)2018
3Padmaavat114.00 Cr (4 Day Weekend)2018
4Race 3106.47 Cr2018
5297.25 Cr (4 Day Weekend)2018
6Avengers: Infinity War94.30 Cr2018
7Simmba75.11 Cr2018
8Baaghi 273.10 Cr2018
9Gold71.30 Cr (5 Day Weekend )2018
10Satyameva Jayate56.91 Cr (5 Day Weekend )2018
1Baahubali 2: The Conclusion128.00 Cr2017
2Tiger Zinda Hai114.93 Cr2017
3Raees93.24 Cr (5 Day Weekend )2017
4Golmaal Again87.60 Cr2017
5Kaabil67.46 Cr (5 Day Weekend )2017
6Tubelight64.77 Cr2017
7Judwaa 258.65 Cr2017
8Toilet: Ek Prem Katha51.45 Cr2017
9Jolly LLB 250.46 Cr2017
10Jab Harry Met Sejal45.75 Cr2017
1Sultan180.362016
2Dangal106.952016
3M.S. Dhoni: The Untold Story662016
4Housefull 353.312016
5Fan52.352016
6Rustom50.422016
7Airlift44.32016
8Baaghi38.582016
9Dishoom37.322016
10Ae Dil Hai Mushkil35.62016
1Prem Ratan Dhan Payo129.772015
2Bajrangi Bhaijaan102.62015
3Dilwale65.092015
4Singh Is Bliing54.442015
5Brothers52.082015
6Welcome Back512015
7Bajirao Mastani46.772015
8ABCD 246.352015
9Gabbar Is Back402015
10Tamasha38.232015
1Happy New Year108.862014
2PK95.212014
3Bang Bang94.132014
4Kick83.52014
5Singham Returns77.552014
6Jai Ho58.52014
7Ek Villain50.172014
8Gunday432014
9Holiday412014
10Humshakals40.132014
1Dhoom 31072013
2Chennai Express100.352013
3Krrish 3682013
4Yeh Jawaani Hai Deewani62.112013
5Ramleela52.62013
6Race 251.32013
7Besharam482013
8Boss42.52013
9Once Upon Ay Time In Mumbaai Dobaara412013
10Grand Masti402013
1Ek Tha Tiger116.052012
2Jab Tak Hai Jaan982012
3Agneepath672012
4Son of Sardar64.052012
5Dabangg 263.62012
6Rowdy Rathore48.052012
7Talaash482012
8Housefull 2422012
9Bol Bachchan38.52012
10Cocktail35.652012
1Ra.One91.12011
2Bodyguard862011
3Don 248.552011
4Ready42.52011
5Rockstar352011
6The Dirty Picture31.362011
7Singham30.52011
8Desi Boyz28.252011
9Zindagi Na Milegi Dobara272011
10Mere Brother Ki Dulhan262011

Note: Box office numbers are based on estimates and various sources. Numbers have not been independently verified by Koimoi.

RELATED ARTICLES

Check This Out