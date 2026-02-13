Top 10 Highest-Grossing Bollywood Films Of 2026 At The Indian Box Office
Top 10 Highest-Grossing Bollywood Films Of 2026 At The Indian Box Office

Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of the top 10 Bollywood/Hindi grossers of 2026.

Last updated: February 12, 2026

RankMovie NameIndia Total
(INR Cr)		Release Year
1Border 2350.342026
2Mardaani 342.22026
3Ikkis36.252026
4Rahu Ketu6.372026
5Happy Patel6.22026
6Mayasabha0.852026
1Dhurandhar894.482025
2Chhaava615.392025
3Saiyaara337.692025
4Mahavatar Narsimha247.962025
5War 2244.292025
6Kantara: Chapter 1 (Hindi)224.532025
7Housefull 5198.412025
8Raid 2179.32025
9Sitaare Zameen Par166.582025
10Thamma157.042025
1 Pushpa 2 (Hindi)836.092024
2 Stree 2627.502024
3 Kalki 2898 AD (Hindi)295.002024
4 Bhool Bhulaiyaa 3281.562024
5 Singham Again270.602024
6 Fighter215.002024
7 Shaitaan151.002024
8 Munjya108.002024
9 Crew90.002024
10 Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya87.002024
1 Jawan 640.422023
2 Animal554.002023
3 Pathaan543.222023
4 Gadar 2525.502023
5 Tiger 3286.002023
6 The Kerala Story238.272023
7 Dunki232.002023
8 Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani153.302023
9 Salaar (Hindi)152.002023
10 OMG 2150.002023
1KGF Chapter 2 (Hindi)434.622022
2 Avatar: The Way of Water386.902022
3RRR (Hindi)277.002022
4The Kashmir Files252.502022
5Brahmastra268.002022
6Drishyam 2240.592022
7Bhool Bhulaiyaa 2185.572022
8Gangubai Kathiawadi128.892022
9Doctor Strange in the Multiverse of Madness126.942022
10Thor: Love And Thor101.452022
1Spider-Man: No Way Home212.002021
2Sooryavanshi195.002021
3Pushpa (Hindi)106.002021
483102.002021
5Godzilla vs. Kong46.582021
6Antim37.552021
7Chandigarh Kare Aashiqui28.502021
8Tadap24.802021
9Bell Bottom26.502021
10Roohi25.872021
1Tanhaji: The Unsung Warrior279.502020
2Baaghi 397.322020
3Street Dancer 3D75.002020
4 Shubh Mangal Zyada Saavdhan62.502020
5Malang59.042020
6Love Aaj Kal37.742020
7Chhapaak34.132020
8Thappad32.002020
9Bhoot: Part One- The Haunted Ship31.242020
10Panga28.922020
1War319.002019
2Kabir Singh278.242019
3Uri - The Surgical Strike244.062019
4Bharat209.362019
5Housefull 4206.002019
6Good Newwz201.142019
7Mission Mangal200.162019
8Total Dhamaal154.302019
9Kesari153.002019
10Chhichhore150.362019
1 Sanju341.222018
2 Padmaavat300.002018
3 Simmba240.222018
4 2.0 (Hindi)188.002018
5 Race 3169.002018
6 Baaghi 2165.002018
7 Thugs Of Hindostan145.292018
8 Badhaai Ho136.802018
9 Stree129.212018
10 Raazi123.172018
1 Baahubali 2: Hindi511.302017
2 Tiger Zinda Hai339.162017
3 Golmaal Again205.722017
4 Judwaa 2138.002017
5 Raees137.512017
6 Toilet: Ek Prem Katha134.252017
7 Kaabil126.852017
8 Tubelight121.252017
9 Jolly LLB 2117.002017
10 Badrinath Ki Dulhania116.602017
1Dangal387.392016
2Sultan300.452016
3M.S. Dhoni: The Untold Story133.042016
4Airlift129.002016
5Rustom127.422016
6Ae Dil Hai Mushkil112.502016
7Housefull 3107.702016
8Shivaay100.352016
9Fan85.002016
10Baaghi76.002016
1Bajrangi Bhaijaan320.342015
2Prem Ratan Dhan Payo207.402015
3Bajirao Mastani184.002015
4Tanu Weds Manu Returns152.002015
5Dilwale148.002015
6Baahubali: The Beginning120.002015
7ABCD 2105.742015
8Baby95.502015
9Welcome Back94.872015
10Singh Is Bliing90.252015
1PK339.502014
2Kick233.002014
3Happy New Year205.002014
4Bang Bang181.032014
5Singham Returns141.002014
6Holiday112.652014
7Jai Ho111.002014
8Ek Villain105.502014
92 States104.002014
10Humpty Sharma Ki Dulhania76.812014
1Dhoom 3280.252013
2Krrish 3240.502013
3Chennai Express226.702013
4Yeh Jawaani Hai Deewani190.032013
5Ramleela110.002013
6Bhaag Milkha Bhaag103.502013
7Grand Masti102.502013
8Race 2102.002013
9Aashiqui 285.402013
10Special Chabbis (26)70.002013
1Ek Tha Tiger198.002012
2Dabangg 2158.502012
3Rowdy Rathore131.002012
4Agneepath123.002012
5Jab Tak Hai Jaan120.652012
6Barfi!120.002012
7Housefull 2114.002012
8Son Of Sardaar105.032012
9Bol Bachchan102.002012
10Talaash93.002012
1Bodyguard142.002011
2Ready120.002011
3Ra.One (All versions)118.002011
4Don 2 (All versions)100.002011
5Singham100.002011
6Zindagi Na Milego Dobara90.002011
7The Dirty Picture85.002011
8Rockstar71.002011
9Mere Brother Ki Dulhan58.002011
10Yamla Pagla Deewana55.002011
1 Dabangg139.002010
2 Golmaal 3 106.302010
3 Raajneeti93.752010
4 My Name Is Khan80.002010
5 Housefull74.402010
6 Tees Maar Khan60.872010
7 Once Upon A Time In Mumbaai55.502010
8 Kites49.302010
9 Veer46.102010
10 I Hate Luv Storys43.152010
1 3 Idiots202.002009
2 Love Aaj Kal67.002009
3 Ajab Prem Ki Ghazab Kahani63.002009
4 Wanted60.502009
5 De Dana Dan48.502009
6 Kambakkht Ishq47.252009
7 New York45.752009
8 Kaminey42.002009
9 All The Best - Fun Begins41.752009
10 Blue39.002009
1 Ghajini114.002008
2 Rab Ne Bana Di Jodi85.502008
3 Singh Is Kinng68.502008
4 Race61.752008
5 Jodha Akbar57.002008
6 Jaane Tu.. Ya Jaane Na56.682008
7 Golmaal Returns51.902008
8 Dostana45.002008
9 Bachna Ae Haseeno36.702008
10 Sarkar Raj34.312008
1Om Shanti Om79.502007
2Welcome71.252007
3Chak De India67.502007
4Taare Zameen Par62.502007
5Partner61.002007
6Bhool Bhulaiyaa50.002007
7Heyy Babyy48.002007
8Guru46.502007
9Ta Ra Rum Pum39.252007
10Namastey London38.002007
1Dhoom 281.002006
2Lage Raho Munnabhai75.002006
3Krrish72.002006
4Rang De Basanti53.002006
5Fanaa52.002006
6Don - The Chase Begins Again51.002006
7Kabhi Alvida Na Kehna44.502006
8Phir Hera Pheri41.002006
9Bhagam Bhag40.502006
10Vivah31.602006
1No Entry45.002005
2Bunty Aur Babli36.502005
3Garam Masala29.502005
4Mangal Pandey28.002005
5Salaam Namaste26.302005
6Maine Pyaar Kyu Kiya?25.802005
7Sarkar25.002005
8Dus23.502005
9Black23.302005
10Waqt - The Race Against Time20.502005
1Veer Zaara43.002004
2Main Hoon Na37.002004
3Dhoom32.502004
4Mujhse Shaadi Karogi30.002004
5Khakee26.502004
6Lakshya24.252004
7Hum Tum22.252004
8Masti21.002004
9Hulchul20.802004
10Aitraaz16.252004
1Koi Mil Gaya47.252003
2Kal Ho Naa Ho38.602003
3The Hero - Love Story Of A Spy26.502003
4Munnabhai M.B.B.S23.202003
5Baghban20.702003
6Chalte Chalte19.502003
7Main Prem Ki Diwani Hoon17.902003
8L.O.C Kargil17.702003
9Qayamat17.502003
10Andaaz16.002003
1Devdas42.502002
2Raaz22.002002
3Kaante21.002002
4Aankhen18.002002
5Humraaz17.002002
6Awara Paagal Deewana16.502002
7Saathiya15.502002
8Company14.252002
9Hum Tumhare Hain Sanam13.002002
10Maa Tujhe Salaam13.752002
1Gadar - Ek Prem Katha77.002001
2Kabhi Khushi Kabhie Gham55.802001
3Lagaan34.502001
4Indian24.302001
5Dil Chahta Hai20.102001
6Jodi No. 119.002001
7Chori Chori Chupke Chupke18.502001
8Ek Rishtaa - The Bond Of Love17.902001
9Mujhe Kucch Kehna Hai17.402001
10Ajnabee17.102001
1Kaho Naa Pyaar Hai45.002000
2Mohabbatein43.002000
3Mission Kashmir24.002000
4Dulhan Hum Le Jaayege19.502000
5Josh18.502000
6Refugee18.002000
7Har Dil Jo Pyaar Karega16.252000
8Badal16.002000
9Hamara Dil Aapke Paas Hai15.502000
10Fiza15.252000
1Hum Saath Saath Hain40.001999
2Biwi No 126.001999
3Hum Dil De Chuke Sanam25.001999
4Taal22.001999
5Sarfarosh19.001999
6Mann17.251999
7Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain17.001999
8Kachche Dhaage16.501999
9Haseena Maan Jaayegi15.501999
10Baadshah15.251999
1Kuch Kuch Hota Hai47.001998
2Soldier21.501998
3Pyaar To Hona Hi Tha21.251998
4Bade Miyan Chote Miyan19.501998
5Pyaar Kia To Darna Kya18.501998
6Satya14.501998
7Ghulam13.501998
8Major Saab13.251998
9Dulhe Raja13.001998
10Bandhan12.251998
1 Border39.601997
2 Dil Toh Pagal Hai35.001997
3 Ishq25.001997
4 Pardes22.901997
5 Ziddi18.501997
6 Gupt18.301997
7 Hero No. 117.201997
8 Koyla15.001997
9 Judaai14.201997
10 Deewana Mastana13.701997
1 Raja Hindustani45.001996
2 Agni Sakshi19.851996
3 Jeet16.501996
4 Ghatak15.751996
5 Khiladiyon Ka Khiladi15.001996
6 Saajan Chale Sasural15.001996
7 Bandit Queen14.501996
8 Jaan10.501996
9 Ajay9.751996
10 Diljale9.501996
1Dilwale Dulhania Le Jayenge53.501995
2Karan Arjun25.301995
3Raja20.501995
4Rangeela20.301995
5Barsaat20.001995
6Coolie No. 112.601995
7Sabse Bada Khiladi9.501995
8Ram Jaane8.701995
9Trimurti8.701995
10Gambler7.201995
1Hum Aapke Hain Kaun71.001994
2Mohra13.001994
3Krantiveer9.501994
4Raja Babu8.001994
5Main Khiladi Tu Anari6.501994
6Aatish6.001994
7Suhaag5.501994
8Dilwale5.251994
9Laadla5.001994
10Anjaam4.991994
1 Darr12.751993
2 Khalanayak12.001993
3 Aankhen12.001993
4 Tirangaa9.251993
5 Baazigar 7.751993
6 Damini6.501993
7 Shatranj3.101993
8 Bedardi2.901993
9 Tadipaar2.351993
10 Santaan2.201993
1 Beta13.501992
2 Deewana8.001992
3 Khuda Gawah6.751992
4 Shola Aur Shabnam6.251992
5 Tahelka6.001992
6 Vishwatma5.501992
7 Jigar5.251992
8 Bol Radha Bo5.001992
9 Angaar4.501992
10 Khiladi4.001992
1Saajan10.001991
2Hum9.501991
3Saudagar9.001991
4Phool Aur Kaante6.501991
5Sadak6.251991
6Sanam Bewafa6.001991
7Akayla5.001991
8Henna4.501991
9Dil Hai Ke Maanta Nahin4.251991
10Narsimha4.001991
1Dil 11.001990
2Ghayal10.001990
3Aaj Ka Arjun7.501990
4Agneepath6.501990
5Kishen Kanhaiya5.501990
6Thanedaar5.001990
7Baaghi4.501990
8Baap Numbri Beta Dus Numbri3.501990
9Police Public3.001990
10Jeevan Ek Sanghursh2.751990
1Maine Pyar Kiya14.001989
2Ram Lakhan9.501989
3Tridev8.751989
4Daata7.001989
5Chandni6.001989
1Tezaab8.001988
2Shahenshah6.251988
3Qayamat Se Qayamat Tak5.001988
4Paap Ki Duniya4.901988
5Khoon Bhari Maang4.501988
1 Hukumat5.751987
2 Mr. India 5.501987
3 Khudgarz5.251987
4 Aag Ki Aag4.751987
5 Nazrana4.001987
1 Karma7.001986
2 Nagina 4.751986
3 Aakhree Raasta4.251986
4 Naam4.001986
5 Ilzaam3.501986
1 Ram Teri Ganga Maili9.501985
2 Mard8.001985
3 Pyar Jhukta Nahin4.501985
4 Ghulami4.001985
5 Saagar 3.751985
1 Tohfa4.751984
2 Maqsad4.501984
3 Sharaabi4.251984
4 Mashaal3.751984
5 Dharm Aur Qanoon3.501984
1 Coolie9.501983
2 Betaab7.001983
3 Hero6.501983
4 Himmatwala6.251983
5 Andhaa Kanoon5.251983
6 Mawaali5.001983
7 Nauker Biwi Ka4.751983
8 Justice Chaudhary4.501983
9 Jaani Dost4.251983
10 Nastik4.001983
1 Vidhaata8.501982
2 Prem Rog7.001982
3 Namak Halaal6.251982
4 Khud-Daar5.251982
5 Farz Aur Kanoon5.001982
6 Nikaah4.751982
7 Satte Pe Satta4.501982
8 Shakti4.251982
9 Rajput4.001982
10 Desh Premee3.751982
1Kranti10.501981
2Naseeb7.501981
3Meri Awaaz Suno6.751981
4Lawaaris6.251981
5Love Story6.001981
6Ek Duje Ke Liye5.251981
7Kaatilon Ke Kaatil4.251981
8Kaalia4.001981
9Yaarana3.751981
10Rocky3.001981
1Qurbani6.251980
2Aasha5.501980
3Ram Balram5.001980
4Dostana4.751980
5Shaan4.501980
6Jyoti Bane Jwala3.601980
7The Burning Train3.501980
8Ali Baba Aur 40 Chor3.201980
9Karz3.001980
10Judaai2.601980
1Suhaag5.001979
2Jaani Dushman4.501979
3Sargam4.001979
4Mr Natwarlal3.351979
5Kala Patthar3.101979
6Kartavya2.751979
7Noorie2.501979
8The Great Gambler2.251979
9Surakksha1.851979
10Khandaan1.701979
1Muqaddar Ka Sikandar9.001978
2Trishul5.751978
3Don3.801978
4Azaad3.251978
5Main Tulsi Tere Aangan Ki3.001978
6Swarg Nark2.751978
7Kasme Vaade2.601978
8Ganga Ki Saugandh2.501978
9Satyam Shivam Sundaram2.251978
10Phandebaaz2.151978
1Amar Akbar Anthony8.001977
2Dharam Veer7.001977
3Hum Kisise Kum Naheen4.501977
4Parvarish4.001977
5Chacha Bhatija3.751977
6 Khoon Pasina2.751977
7Apnapan2.501977
8Inkaar2.001977
9Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhaye1.901977
10Dream Girl1.601977
1Dus Numbri4.751976
2Laila Majnu4.501976
3Nagin3.751976
4Hera Pheri3.251976
5Charas3.001976
6Fakira2.501976
7Kaalicharan2.401976
8Kabhie Kabhie2.301976
9Adalat2.001976
10Maa1.751976
1 Sholay15.501975
2 Jai Santoshi Maa5.001975
3 Deewar4.751975
4 Sanyasi3.751975
5 Pratiggya15.501975
6 Dharmatma2.501975
7 Khel Khel Mein2.251975
8 Warrant2.001975
9 Rafoo Chakkar1.751975
10 Chori Mera Kaam1.601975
1 Roti Kapada Aur Makaan5.501974
2 Chor Machaye Shor3.501974
3 Dost2.751974
4 Prem Nagar2.501974
5 Bidaai2.251974
6 Amir Garib2.201974
7 Roti2.101974
8 Patthar Aur Payal2.001974
9 Aap Ki Kasam1.751974
10 Haath Ki Safaai1.601974
1 Bobby6.001973
2 Jugnu4.001973
3 Daag3.501973
4 Zanjeer3.251973
5 Yaadon Ki Baraat3.001973
6 Kahani Kismet Ki2.751973
7 Loafer2.501973
8 Dharma2.251973
9 Heera2.001973
10 Aa Gale Lag Ja1.751973
1 Seeta Aur Geeta3.501972
22 Pakeezah3.251972
3 Raja Jani2.751972
4 Beimaan2.501972
5 Gora Aur Kala2.251972
6 Apna Desh2.201972
7 Victoria 2032.101972
8 Jawani Diwani1.751972
9 Samadhi1.601972
10 Rampur Ka Lakshman1.501972
1 Haathi Mere Saathi3.501971
2 Mera Gaon Mera Desh3.001971
3 Dushman2.751971
4 Maryada2.251971
5 Andaz2.001971
6 Kati Patang1.901971
7 Caravan1.801971
8 Hare Rama Hare Krishna1.701971
9 Sharmilee1.301971
10 Mela1.201971
1Johny Mera Naam4.501970
2Sachaa Jhutha3.001970
3Aan Milo Sajna2.751970
4Purab Aur Paschim2.501970
5Jeevan Mrityu2.251970
6Khilona2.001970
7Sharafat1.751970
8Humjoli1.601970
9Safar1.501970
10Tum Haseen Main Jawan1.451970
1Aradhana3.501969
2Do Raaste3.251969
3Ek Phool Do Mali2.501969
4Prince2.001969
5Inteqaam1.751969
6Jeene Ki Raah1.601969
7Aaya Sawan Jhoom Ke1.501969
8Bandhan1.401969
9Jigri Dost1.351969
10Sajan1.301969
1Aankhen3.351968
2 Do Kaliyan2.051968
3 Neel Kamal1.801968
4 Kanyadaan1.701968
5 Shikar1.551968
6Padosan1.401968
7 Brahmachari1.251968
8 Aadmi1.001968
9Haseena Maan Jayegi0.951968
10 Duniya0.901968
1Upkar3.501967
2Ram Aur Shyam3.001967
3Farz2.701967
4Hamraaz2.501967
5Shagird2.251967
6Jewel Thief2.001967
7Milan1.751967
8An Evening In Paris1.501967
9Patthar Ke Sanam1.401967
10Meharbaan1.251967
1Phool Aur Patthar3.001966
2Suraj2.751966
3Mera Saaya2.501966
4Teesri Manzil2.251966
5Love In Tokyo2.001966
6Do Badan1.751966
7Aaye Din Bahar Ke1.501966
8Sawan Ki Ghata1.251966
9Pyar Kiye Jaa1.001966
10Dus Lakh0.901966
1 Waqt3.501965
2 Jab Jab Phool Khile3.001965
3 Himalay Ki God Mein2.501965
4 Arzoo2.251965
5 Guide2.001965
6 Jaanwar1.751965
7 Khandaan1.501965
8 Gumnaam1.401965
9 Mere Sanam1.251965
10 Kaajal1.201965
1Sangam4.501964
2Ayee Milan Ki Bela2.501964
3Dosti2.251964
4Ziddi2.001964
5Rajkumar1.601964
6Kashmir Ki Kali1.401964
7Haqeeqat1.251964
8Zindagi1.001964
9April Fool0.951964
10Woh Kaun Thi0.901964
1 Mere Mehboob3.251963
2 Taj Mahal2.001963
3 Phir Wohi Dil Laya Hoon1.601963
4 Gumrah1.401963
5 Dil Ek Mandir1.251963
6 Tere Ghar Ke Saamne1.001963
7 Shikari0.901963
8 Mujhe Jeene Do0.801963
9 Gehra Daag0.701963
10 Bandini0.651963
1 Bees Saal Baad1.501962
2 Ek Musafir Ek Haseena1.251962
3 Professor1.001962
4 Hariyali Aur Raasta0.951962
5 Asli Naqli0.901962
6 Dil Tera Diwana0.851962
7 Anpadh0.801962
8 Aarti0.751962
9 China Town0.701962
10 Sangeet Samrat Tansen0.651962
1 Ganga Jamuna4.001961
2 Junglee2.001961
3 Gharana1.501961
4 Aas Ka Panchi1.001961
5 Jab Pyar Kisi Se Hota Hai0.901961
6 Sasural0.851961
7 Hum Dono0.801961
8 Kabuliwala0.701961
9 Zindagi Aur Khwab0.601961
10 Shola Aur Shabnam0.551961
1 Mughal E Azam6.001960
2