Top 10 Highest-Grossing Bollywood Films Of 2026 At The Indian Box Office

Smitten by the box office bug? Don’t miss reading our compilation of the top 10 Bollywood/Hindi grossers of 2026.
Last updated: February 12, 2026
|Rank
|Movie Name
|India Total
(INR Cr)
|Release Year
|1
|Border 2
|350.34
|2026
|2
|Mardaani 3
|42.2
|2026
|3
|Ikkis
|36.25
|2026
|4
|Rahu Ketu
|6.37
|2026
|5
|Happy Patel
|6.2
|2026
|6
|Mayasabha
|0.85
|2026
|1
|Dhurandhar
|894.48
|2025
|2
|Chhaava
|615.39
|2025
|3
|Saiyaara
|337.69
|2025
|4
|Mahavatar Narsimha
|247.96
|2025
|5
|War 2
|244.29
|2025
|6
|Kantara: Chapter 1 (Hindi)
|224.53
|2025
|7
|Housefull 5
|198.41
|2025
|8
|Raid 2
|179.3
|2025
|9
|Sitaare Zameen Par
|166.58
|2025
|10
|Thamma
|157.04
|2025
|1
|Pushpa 2 (Hindi)
|836.09
|2024
|2
|Stree 2
|627.50
|2024
|3
|Kalki 2898 AD (Hindi)
|295.00
|2024
|4
|Bhool Bhulaiyaa 3
|281.56
|2024
|5
|Singham Again
|270.60
|2024
|6
|Fighter
|215.00
|2024
|7
|Shaitaan
|151.00
|2024
|8
|Munjya
|108.00
|2024
|9
|Crew
|90.00
|2024
|10
|Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya
|87.00
|2024
|1
|Jawan
|640.42
|2023
|2
|Animal
|554.00
|2023
|3
|Pathaan
|543.22
|2023
|4
|Gadar 2
|525.50
|2023
|5
|Tiger 3
|286.00
|2023
|6
|The Kerala Story
|238.27
|2023
|7
|Dunki
|232.00
|2023
|8
|Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
|153.30
|2023
|9
|Salaar (Hindi)
|152.00
|2023
|10
|OMG 2
|150.00
|2023
|1
|KGF Chapter 2 (Hindi)
|434.62
|2022
|2
|Avatar: The Way of Water
|386.90
|2022
|3
|RRR (Hindi)
|277.00
|2022
|4
|The Kashmir Files
|252.50
|2022
|5
|Brahmastra
|268.00
|2022
|6
|Drishyam 2
|240.59
|2022
|7
|Bhool Bhulaiyaa 2
|185.57
|2022
|8
|Gangubai Kathiawadi
|128.89
|2022
|9
|Doctor Strange in the Multiverse of Madness
|126.94
|2022
|10
|Thor: Love And Thor
|101.45
|2022
|1
|Spider-Man: No Way Home
|212.00
|2021
|2
|Sooryavanshi
|195.00
|2021
|3
|Pushpa (Hindi)
|106.00
|2021
|4
|83
|102.00
|2021
|5
|Godzilla vs. Kong
|46.58
|2021
|6
|Antim
|37.55
|2021
|7
|Chandigarh Kare Aashiqui
|28.50
|2021
|8
|Tadap
|24.80
|2021
|9
|Bell Bottom
|26.50
|2021
|10
|Roohi
|25.87
|2021
|1
|Tanhaji: The Unsung Warrior
|279.50
|2020
|2
|Baaghi 3
|97.32
|2020
|3
|Street Dancer 3D
|75.00
|2020
|4
|Shubh Mangal Zyada Saavdhan
|62.50
|2020
|5
|Malang
|59.04
|2020
|6
|Love Aaj Kal
|37.74
|2020
|7
|Chhapaak
|34.13
|2020
|8
|Thappad
|32.00
|2020
|9
|Bhoot: Part One- The Haunted Ship
|31.24
|2020
|10
|Panga
|28.92
|2020
|1
|War
|319.00
|2019
|2
|Kabir Singh
|278.24
|2019
|3
|Uri - The Surgical Strike
|244.06
|2019
|4
|Bharat
|209.36
|2019
|5
|Housefull 4
|206.00
|2019
|6
|Good Newwz
|201.14
|2019
|7
|Mission Mangal
|200.16
|2019
|8
|Total Dhamaal
|154.30
|2019
|9
|Kesari
|153.00
|2019
|10
|Chhichhore
|150.36
|2019
|1
|Sanju
|341.22
|2018
|2
|Padmaavat
|300.00
|2018
|3
|Simmba
|240.22
|2018
|4
|2.0 (Hindi)
|188.00
|2018
|5
|Race 3
|169.00
|2018
|6
|Baaghi 2
|165.00
|2018
|7
|Thugs Of Hindostan
|145.29
|2018
|8
|Badhaai Ho
|136.80
|2018
|9
|Stree
|129.21
|2018
|10
|Raazi
|123.17
|2018
|1
|Baahubali 2: Hindi
|511.30
|2017
|2
|Tiger Zinda Hai
|339.16
|2017
|3
|Golmaal Again
|205.72
|2017
|4
|Judwaa 2
|138.00
|2017
|5
|Raees
|137.51
|2017
|6
|Toilet: Ek Prem Katha
|134.25
|2017
|7
|Kaabil
|126.85
|2017
|8
|Tubelight
|121.25
|2017
|9
|Jolly LLB 2
|117.00
|2017
|10
|Badrinath Ki Dulhania
|116.60
|2017
|1
|Dangal
|387.39
|2016
|2
|Sultan
|300.45
|2016
|3
|M.S. Dhoni: The Untold Story
|133.04
|2016
|4
|Airlift
|129.00
|2016
|5
|Rustom
|127.42
|2016
|6
|Ae Dil Hai Mushkil
|112.50
|2016
|7
|Housefull 3
|107.70
|2016
|8
|Shivaay
|100.35
|2016
|9
|Fan
|85.00
|2016
|10
|Baaghi
|76.00
|2016
|1
|Bajrangi Bhaijaan
|320.34
|2015
|2
|Prem Ratan Dhan Payo
|207.40
|2015
|3
|Bajirao Mastani
|184.00
|2015
|4
|Tanu Weds Manu Returns
|152.00
|2015
|5
|Dilwale
|148.00
|2015
|6
|Baahubali: The Beginning
|120.00
|2015
|7
|ABCD 2
|105.74
|2015
|8
|Baby
|95.50
|2015
|9
|Welcome Back
|94.87
|2015
|10
|Singh Is Bliing
|90.25
|2015
|1
|PK
|339.50
|2014
|2
|Kick
|233.00
|2014
|3
|Happy New Year
|205.00
|2014
|4
|Bang Bang
|181.03
|2014
|5
|Singham Returns
|141.00
|2014
|6
|Holiday
|112.65
|2014
|7
|Jai Ho
|111.00
|2014
|8
|Ek Villain
|105.50
|2014
|9
|2 States
|104.00
|2014
|10
|Humpty Sharma Ki Dulhania
|76.81
|2014
|1
|Dhoom 3
|280.25
|2013
|2
|Krrish 3
|240.50
|2013
|3
|Chennai Express
|226.70
|2013
|4
|Yeh Jawaani Hai Deewani
|190.03
|2013
|5
|Ramleela
|110.00
|2013
|6
|Bhaag Milkha Bhaag
|103.50
|2013
|7
|Grand Masti
|102.50
|2013
|8
|Race 2
|102.00
|2013
|9
|Aashiqui 2
|85.40
|2013
|10
|Special Chabbis (26)
|70.00
|2013
|1
|Ek Tha Tiger
|198.00
|2012
|2
|Dabangg 2
|158.50
|2012
|3
|Rowdy Rathore
|131.00
|2012
|4
|Agneepath
|123.00
|2012
|5
|Jab Tak Hai Jaan
|120.65
|2012
|6
|Barfi!
|120.00
|2012
|7
|Housefull 2
|114.00
|2012
|8
|Son Of Sardaar
|105.03
|2012
|9
|Bol Bachchan
|102.00
|2012
|10
|Talaash
|93.00
|2012
|1
|Bodyguard
|142.00
|2011
|2
|Ready
|120.00
|2011
|3
|Ra.One (All versions)
|118.00
|2011
|4
|Don 2 (All versions)
|100.00
|2011
|5
|Singham
|100.00
|2011
|6
|Zindagi Na Milego Dobara
|90.00
|2011
|7
|The Dirty Picture
|85.00
|2011
|8
|Rockstar
|71.00
|2011
|9
|Mere Brother Ki Dulhan
|58.00
|2011
|10
|Yamla Pagla Deewana
|55.00
|2011
|1
|Dabangg
|139.00
|2010
|2
|Golmaal 3
|106.30
|2010
|3
|Raajneeti
|93.75
|2010
|4
|My Name Is Khan
|80.00
|2010
|5
|Housefull
|74.40
|2010
|6
|Tees Maar Khan
|60.87
|2010
|7
|Once Upon A Time In Mumbaai
|55.50
|2010
|8
|Kites
|49.30
|2010
|9
|Veer
|46.10
|2010
|10
|I Hate Luv Storys
|43.15
|2010
|1
|3 Idiots
|202.00
|2009
|2
|Love Aaj Kal
|67.00
|2009
|3
|Ajab Prem Ki Ghazab Kahani
|63.00
|2009
|4
|Wanted
|60.50
|2009
|5
|De Dana Dan
|48.50
|2009
|6
|Kambakkht Ishq
|47.25
|2009
|7
|New York
|45.75
|2009
|8
|Kaminey
|42.00
|2009
|9
|All The Best - Fun Begins
|41.75
|2009
|10
|Blue
|39.00
|2009
|1
|Ghajini
|114.00
|2008
|2
|Rab Ne Bana Di Jodi
|85.50
|2008
|3
|Singh Is Kinng
|68.50
|2008
|4
|Race
|61.75
|2008
|5
|Jodha Akbar
|57.00
|2008
|6
|Jaane Tu.. Ya Jaane Na
|56.68
|2008
|7
|Golmaal Returns
|51.90
|2008
|8
|Dostana
|45.00
|2008
|9
|Bachna Ae Haseeno
|36.70
|2008
|10
|Sarkar Raj
|34.31
|2008
|1
|Om Shanti Om
|79.50
|2007
|2
|Welcome
|71.25
|2007
|3
|Chak De India
|67.50
|2007
|4
|Taare Zameen Par
|62.50
|2007
|5
|Partner
|61.00
|2007
|6
|Bhool Bhulaiyaa
|50.00
|2007
|7
|Heyy Babyy
|48.00
|2007
|8
|Guru
|46.50
|2007
|9
|Ta Ra Rum Pum
|39.25
|2007
|10
|Namastey London
|38.00
|2007
|1
|Dhoom 2
|81.00
|2006
|2
|Lage Raho Munnabhai
|75.00
|2006
|3
|Krrish
|72.00
|2006
|4
|Rang De Basanti
|53.00
|2006
|5
|Fanaa
|52.00
|2006
|6
|Don - The Chase Begins Again
|51.00
|2006
|7
|Kabhi Alvida Na Kehna
|44.50
|2006
|8
|Phir Hera Pheri
|41.00
|2006
|9
|Bhagam Bhag
|40.50
|2006
|10
|Vivah
|31.60
|2006
|1
|No Entry
|45.00
|2005
|2
|Bunty Aur Babli
|36.50
|2005
|3
|Garam Masala
|29.50
|2005
|4
|Mangal Pandey
|28.00
|2005
|5
|Salaam Namaste
|26.30
|2005
|6
|Maine Pyaar Kyu Kiya?
|25.80
|2005
|7
|Sarkar
|25.00
|2005
|8
|Dus
|23.50
|2005
|9
|Black
|23.30
|2005
|10
|Waqt - The Race Against Time
|20.50
|2005
|1
|Veer Zaara
|43.00
|2004
|2
|Main Hoon Na
|37.00
|2004
|3
|Dhoom
|32.50
|2004
|4
|Mujhse Shaadi Karogi
|30.00
|2004
|5
|Khakee
|26.50
|2004
|6
|Lakshya
|24.25
|2004
|7
|Hum Tum
|22.25
|2004
|8
|Masti
|21.00
|2004
|9
|Hulchul
|20.80
|2004
|10
|Aitraaz
|16.25
|2004
|1
|Koi Mil Gaya
|47.25
|2003
|2
|Kal Ho Naa Ho
|38.60
|2003
|3
|The Hero - Love Story Of A Spy
|26.50
|2003
|4
|Munnabhai M.B.B.S
|23.20
|2003
|5
|Baghban
|20.70
|2003
|6
|Chalte Chalte
|19.50
|2003
|7
|Main Prem Ki Diwani Hoon
|17.90
|2003
|8
|L.O.C Kargil
|17.70
|2003
|9
|Qayamat
|17.50
|2003
|10
|Andaaz
|16.00
|2003
|1
|Devdas
|42.50
|2002
|2
|Raaz
|22.00
|2002
|3
|Kaante
|21.00
|2002
|4
|Aankhen
|18.00
|2002
|5
|Humraaz
|17.00
|2002
|6
|Awara Paagal Deewana
|16.50
|2002
|7
|Saathiya
|15.50
|2002
|8
|Company
|14.25
|2002
|9
|Hum Tumhare Hain Sanam
|13.00
|2002
|10
|Maa Tujhe Salaam
|13.75
|2002
|1
|Gadar - Ek Prem Katha
|77.00
|2001
|2
|Kabhi Khushi Kabhie Gham
|55.80
|2001
|3
|Lagaan
|34.50
|2001
|4
|Indian
|24.30
|2001
|5
|Dil Chahta Hai
|20.10
|2001
|6
|Jodi No. 1
|19.00
|2001
|7
|Chori Chori Chupke Chupke
|18.50
|2001
|8
|Ek Rishtaa - The Bond Of Love
|17.90
|2001
|9
|Mujhe Kucch Kehna Hai
|17.40
|2001
|10
|Ajnabee
|17.10
|2001
|1
|Kaho Naa Pyaar Hai
|45.00
|2000
|2
|Mohabbatein
|43.00
|2000
|3
|Mission Kashmir
|24.00
|2000
|4
|Dulhan Hum Le Jaayege
|19.50
|2000
|5
|Josh
|18.50
|2000
|6
|Refugee
|18.00
|2000
|7
|Har Dil Jo Pyaar Karega
|16.25
|2000
|8
|Badal
|16.00
|2000
|9
|Hamara Dil Aapke Paas Hai
|15.50
|2000
|10
|Fiza
|15.25
|2000
|1
|Hum Saath Saath Hain
|40.00
|1999
|2
|Biwi No 1
|26.00
|1999
|3
|Hum Dil De Chuke Sanam
|25.00
|1999
|4
|Taal
|22.00
|1999
|5
|Sarfarosh
|19.00
|1999
|6
|Mann
|17.25
|1999
|7
|Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain
|17.00
|1999
|8
|Kachche Dhaage
|16.50
|1999
|9
|Haseena Maan Jaayegi
|15.50
|1999
|10
|Baadshah
|15.25
|1999
|1
|Kuch Kuch Hota Hai
|47.00
|1998
|2
|Soldier
|21.50
|1998
|3
|Pyaar To Hona Hi Tha
|21.25
|1998
|4
|Bade Miyan Chote Miyan
|19.50
|1998
|5
|Pyaar Kia To Darna Kya
|18.50
|1998
|6
|Satya
|14.50
|1998
|7
|Ghulam
|13.50
|1998
|8
|Major Saab
|13.25
|1998
|9
|Dulhe Raja
|13.00
|1998
|10
|Bandhan
|12.25
|1998
|1
|Border
|39.60
|1997
|2
|Dil Toh Pagal Hai
|35.00
|1997
|3
|Ishq
|25.00
|1997
|4
|Pardes
|22.90
|1997
|5
|Ziddi
|18.50
|1997
|6
|Gupt
|18.30
|1997
|7
|Hero No. 1
|17.20
|1997
|8
|Koyla
|15.00
|1997
|9
|Judaai
|14.20
|1997
|10
|Deewana Mastana
|13.70
|1997
|1
|Raja Hindustani
|45.00
|1996
|2
|Agni Sakshi
|19.85
|1996
|3
|Jeet
|16.50
|1996
|4
|Ghatak
|15.75
|1996
|5
|Khiladiyon Ka Khiladi
|15.00
|1996
|6
|Saajan Chale Sasural
|15.00
|1996
|7
|Bandit Queen
|14.50
|1996
|8
|Jaan
|10.50
|1996
|9
|Ajay
|9.75
|1996
|10
|Diljale
|9.50
|1996
|1
|Dilwale Dulhania Le Jayenge
|53.50
|1995
|2
|Karan Arjun
|25.30
|1995
|3
|Raja
|20.50
|1995
|4
|Rangeela
|20.30
|1995
|5
|Barsaat
|20.00
|1995
|6
|Coolie No. 1
|12.60
|1995
|7
|Sabse Bada Khiladi
|9.50
|1995
|8
|Ram Jaane
|8.70
|1995
|9
|Trimurti
|8.70
|1995
|10
|Gambler
|7.20
|1995
|1
|Hum Aapke Hain Kaun
|71.00
|1994
|2
|Mohra
|13.00
|1994
|3
|Krantiveer
|9.50
|1994
|4
|Raja Babu
|8.00
|1994
|5
|Main Khiladi Tu Anari
|6.50
|1994
|6
|Aatish
|6.00
|1994
|7
|Suhaag
|5.50
|1994
|8
|Dilwale
|5.25
|1994
|9
|Laadla
|5.00
|1994
|10
|Anjaam
|4.99
|1994
|1
|Darr
|12.75
|1993
|2
|Khalanayak
|12.00
|1993
|3
|Aankhen
|12.00
|1993
|4
|Tirangaa
|9.25
|1993
|5
|Baazigar
|7.75
|1993
|6
|Damini
|6.50
|1993
|7
|Shatranj
|3.10
|1993
|8
|Bedardi
|2.90
|1993
|9
|Tadipaar
|2.35
|1993
|10
|Santaan
|2.20
|1993
|1
|Beta
|13.50
|1992
|2
|Deewana
|8.00
|1992
|3
|Khuda Gawah
|6.75
|1992
|4
|Shola Aur Shabnam
|6.25
|1992
|5
|Tahelka
|6.00
|1992
|6
|Vishwatma
|5.50
|1992
|7
|Jigar
|5.25
|1992
|8
|Bol Radha Bo
|5.00
|1992
|9
|Angaar
|4.50
|1992
|10
|Khiladi
|4.00
|1992
|1
|Saajan
|10.00
|1991
|2
|Hum
|9.50
|1991
|3
|Saudagar
|9.00
|1991
|4
|Phool Aur Kaante
|6.50
|1991
|5
|Sadak
|6.25
|1991
|6
|Sanam Bewafa
|6.00
|1991
|7
|Akayla
|5.00
|1991
|8
|Henna
|4.50
|1991
|9
|Dil Hai Ke Maanta Nahin
|4.25
|1991
|10
|Narsimha
|4.00
|1991
|1
|Dil
|11.00
|1990
|2
|Ghayal
|10.00
|1990
|3
|Aaj Ka Arjun
|7.50
|1990
|4
|Agneepath
|6.50
|1990
|5
|Kishen Kanhaiya
|5.50
|1990
|6
|Thanedaar
|5.00
|1990
|7
|Baaghi
|4.50
|1990
|8
|Baap Numbri Beta Dus Numbri
|3.50
|1990
|9
|Police Public
|3.00
|1990
|10
|Jeevan Ek Sanghursh
|2.75
|1990
|1
|Maine Pyar Kiya
|14.00
|1989
|2
|Ram Lakhan
|9.50
|1989
|3
|Tridev
|8.75
|1989
|4
|Daata
|7.00
|1989
|5
|Chandni
|6.00
|1989
|1
|Tezaab
|8.00
|1988
|2
|Shahenshah
|6.25
|1988
|3
|Qayamat Se Qayamat Tak
|5.00
|1988
|4
|Paap Ki Duniya
|4.90
|1988
|5
|Khoon Bhari Maang
|4.50
|1988
|1
|Hukumat
|5.75
|1987
|2
|Mr. India
|5.50
|1987
|3
|Khudgarz
|5.25
|1987
|4
|Aag Ki Aag
|4.75
|1987
|5
|Nazrana
|4.00
|1987
|1
|Karma
|7.00
|1986
|2
|Nagina
|4.75
|1986
|3
|Aakhree Raasta
|4.25
|1986
|4
|Naam
|4.00
|1986
|5
|Ilzaam
|3.50
|1986
|1
|Ram Teri Ganga Maili
|9.50
|1985
|2
|Mard
|8.00
|1985
|3
|Pyar Jhukta Nahin
|4.50
|1985
|4
|Ghulami
|4.00
|1985
|5
|Saagar
|3.75
|1985
|1
|Tohfa
|4.75
|1984
|2
|Maqsad
|4.50
|1984
|3
|Sharaabi
|4.25
|1984
|4
|Mashaal
|3.75
|1984
|5
|Dharm Aur Qanoon
|3.50
|1984
|1
|Coolie
|9.50
|1983
|2
|Betaab
|7.00
|1983
|3
|Hero
|6.50
|1983
|4
|Himmatwala
|6.25
|1983
|5
|Andhaa Kanoon
|5.25
|1983
|6
|Mawaali
|5.00
|1983
|7
|Nauker Biwi Ka
|4.75
|1983
|8
|Justice Chaudhary
|4.50
|1983
|9
|Jaani Dost
|4.25
|1983
|10
|Nastik
|4.00
|1983
|1
|Vidhaata
|8.50
|1982
|2
|Prem Rog
|7.00
|1982
|3
|Namak Halaal
|6.25
|1982
|4
|Khud-Daar
|5.25
|1982
|5
|Farz Aur Kanoon
|5.00
|1982
|6
|Nikaah
|4.75
|1982
|7
|Satte Pe Satta
|4.50
|1982
|8
|Shakti
|4.25
|1982
|9
|Rajput
|4.00
|1982
|10
|Desh Premee
|3.75
|1982
|1
|Kranti
|10.50
|1981
|2
|Naseeb
|7.50
|1981
|3
|Meri Awaaz Suno
|6.75
|1981
|4
|Lawaaris
|6.25
|1981
|5
|Love Story
|6.00
|1981
|6
|Ek Duje Ke Liye
|5.25
|1981
|7
|Kaatilon Ke Kaatil
|4.25
|1981
|8
|Kaalia
|4.00
|1981
|9
|Yaarana
|3.75
|1981
|10
|Rocky
|3.00
|1981
|1
|Qurbani
|6.25
|1980
|2
|Aasha
|5.50
|1980
|3
|Ram Balram
|5.00
|1980
|4
|Dostana
|4.75
|1980
|5
|Shaan
|4.50
|1980
|6
|Jyoti Bane Jwala
|3.60
|1980
|7
|The Burning Train
|3.50
|1980
|8
|Ali Baba Aur 40 Chor
|3.20
|1980
|9
|Karz
|3.00
|1980
|10
|Judaai
|2.60
|1980
|1
|Suhaag
|5.00
|1979
|2
|Jaani Dushman
|4.50
|1979
|3
|Sargam
|4.00
|1979
|4
|Mr Natwarlal
|3.35
|1979
|5
|Kala Patthar
|3.10
|1979
|6
|Kartavya
|2.75
|1979
|7
|Noorie
|2.50
|1979
|8
|The Great Gambler
|2.25
|1979
|9
|Surakksha
|1.85
|1979
|10
|Khandaan
|1.70
|1979
|1
|Muqaddar Ka Sikandar
|9.00
|1978
|2
|Trishul
|5.75
|1978
|3
|Don
|3.80
|1978
|4
|Azaad
|3.25
|1978
|5
|Main Tulsi Tere Aangan Ki
|3.00
|1978
|6
|Swarg Nark
|2.75
|1978
|7
|Kasme Vaade
|2.60
|1978
|8
|Ganga Ki Saugandh
|2.50
|1978
|9
|Satyam Shivam Sundaram
|2.25
|1978
|10
|Phandebaaz
|2.15
|1978
|1
|Amar Akbar Anthony
|8.00
|1977
|2
|Dharam Veer
|7.00
|1977
|3
|Hum Kisise Kum Naheen
|4.50
|1977
|4
|Parvarish
|4.00
|1977
|5
|Chacha Bhatija
|3.75
|1977
|6
|Khoon Pasina
|2.75
|1977
|7
|Apnapan
|2.50
|1977
|8
|Inkaar
|2.00
|1977
|9
|Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhaye
|1.90
|1977
|10
|Dream Girl
|1.60
|1977
|1
|Dus Numbri
|4.75
|1976
|2
|Laila Majnu
|4.50
|1976
|3
|Nagin
|3.75
|1976
|4
|Hera Pheri
|3.25
|1976
|5
|Charas
|3.00
|1976
|6
|Fakira
|2.50
|1976
|7
|Kaalicharan
|2.40
|1976
|8
|Kabhie Kabhie
|2.30
|1976
|9
|Adalat
|2.00
|1976
|10
|Maa
|1.75
|1976
|1
|Sholay
|15.50
|1975
|2
|Jai Santoshi Maa
|5.00
|1975
|3
|Deewar
|4.75
|1975
|4
|Sanyasi
|3.75
|1975
|5
|Pratiggya
|15.50
|1975
|6
|Dharmatma
|2.50
|1975
|7
|Khel Khel Mein
|2.25
|1975
|8
|Warrant
|2.00
|1975
|9
|Rafoo Chakkar
|1.75
|1975
|10
|Chori Mera Kaam
|1.60
|1975
|1
|Roti Kapada Aur Makaan
|5.50
|1974
|2
|Chor Machaye Shor
|3.50
|1974
|3
|Dost
|2.75
|1974
|4
|Prem Nagar
|2.50
|1974
|5
|Bidaai
|2.25
|1974
|6
|Amir Garib
|2.20
|1974
|7
|Roti
|2.10
|1974
|8
|Patthar Aur Payal
|2.00
|1974
|9
|Aap Ki Kasam
|1.75
|1974
|10
|Haath Ki Safaai
|1.60
|1974
|1
|Bobby
|6.00
|1973
|2
|Jugnu
|4.00
|1973
|3
|Daag
|3.50
|1973
|4
|Zanjeer
|3.25
|1973
|5
|Yaadon Ki Baraat
|3.00
|1973
|6
|Kahani Kismet Ki
|2.75
|1973
|7
|Loafer
|2.50
|1973
|8
|Dharma
|2.25
|1973
|9
|Heera
|2.00
|1973
|10
|Aa Gale Lag Ja
|1.75
|1973
|1
|Seeta Aur Geeta
|3.50
|1972
|2
|2 Pakeezah
|3.25
|1972
|3
|Raja Jani
|2.75
|1972
|4
|Beimaan
|2.50
|1972
|5
|Gora Aur Kala
|2.25
|1972
|6
|Apna Desh
|2.20
|1972
|7
|Victoria 203
|2.10
|1972
|8
|Jawani Diwani
|1.75
|1972
|9
|Samadhi
|1.60
|1972
|10
|Rampur Ka Lakshman
|1.50
|1972
|1
|Haathi Mere Saathi
|3.50
|1971
|2
|Mera Gaon Mera Desh
|3.00
|1971
|3
|Dushman
|2.75
|1971
|4
|Maryada
|2.25
|1971
|5
|Andaz
|2.00
|1971
|6
|Kati Patang
|1.90
|1971
|7
|Caravan
|1.80
|1971
|8
|Hare Rama Hare Krishna
|1.70
|1971
|9
|Sharmilee
|1.30
|1971
|10
|Mela
|1.20
|1971
|1
|Johny Mera Naam
|4.50
|1970
|2
|Sachaa Jhutha
|3.00
|1970
|3
|Aan Milo Sajna
|2.75
|1970
|4
|Purab Aur Paschim
|2.50
|1970
|5
|Jeevan Mrityu
|2.25
|1970
|6
|Khilona
|2.00
|1970
|7
|Sharafat
|1.75
|1970
|8
|Humjoli
|1.60
|1970
|9
|Safar
|1.50
|1970
|10
|Tum Haseen Main Jawan
|1.45
|1970
|1
|Aradhana
|3.50
|1969
|2
|Do Raaste
|3.25
|1969
|3
|Ek Phool Do Mali
|2.50
|1969
|4
|Prince
|2.00
|1969
|5
|Inteqaam
|1.75
|1969
|6
|Jeene Ki Raah
|1.60
|1969
|7
|Aaya Sawan Jhoom Ke
|1.50
|1969
|8
|Bandhan
|1.40
|1969
|9
|Jigri Dost
|1.35
|1969
|10
|Sajan
|1.30
|1969
|1
|Aankhen
|3.35
|1968
|2
|Do Kaliyan
|2.05
|1968
|3
|Neel Kamal
|1.80
|1968
|4
|Kanyadaan
|1.70
|1968
|5
|Shikar
|1.55
|1968
|6
|Padosan
|1.40
|1968
|7
|Brahmachari
|1.25
|1968
|8
|Aadmi
|1.00
|1968
|9
|Haseena Maan Jayegi
|0.95
|1968
|10
|Duniya
|0.90
|1968
|1
|Upkar
|3.50
|1967
|2
|Ram Aur Shyam
|3.00
|1967
|3
|Farz
|2.70
|1967
|4
|Hamraaz
|2.50
|1967
|5
|Shagird
|2.25
|1967
|6
|Jewel Thief
|2.00
|1967
|7
|Milan
|1.75
|1967
|8
|An Evening In Paris
|1.50
|1967
|9
|Patthar Ke Sanam
|1.40
|1967
|10
|Meharbaan
|1.25
|1967
|1
|Phool Aur Patthar
|3.00
|1966
|2
|Suraj
|2.75
|1966
|3
|Mera Saaya
|2.50
|1966
|4
|Teesri Manzil
|2.25
|1966
|5
|Love In Tokyo
|2.00
|1966
|6
|Do Badan
|1.75
|1966
|7
|Aaye Din Bahar Ke
|1.50
|1966
|8
|Sawan Ki Ghata
|1.25
|1966
|9
|Pyar Kiye Jaa
|1.00
|1966
|10
|Dus Lakh
|0.90
|1966
|1
|Waqt
|3.50
|1965
|2
|Jab Jab Phool Khile
|3.00
|1965
|3
|Himalay Ki God Mein
|2.50
|1965
|4
|Arzoo
|2.25
|1965
|5
|Guide
|2.00
|1965
|6
|Jaanwar
|1.75
|1965
|7
|Khandaan
|1.50
|1965
|8
|Gumnaam
|1.40
|1965
|9
|Mere Sanam
|1.25
|1965
|10
|Kaajal
|1.20
|1965
|1
|Sangam
|4.50
|1964
|2
|Ayee Milan Ki Bela
|2.50
|1964
|3
|Dosti
|2.25
|1964
|4
|Ziddi
|2.00
|1964
|5
|Rajkumar
|1.60
|1964
|6
|Kashmir Ki Kali
|1.40
|1964
|7
|Haqeeqat
|1.25
|1964
|8
|Zindagi
|1.00
|1964
|9
|April Fool
|0.95
|1964
|10
|Woh Kaun Thi
|0.90
|1964
|1
|Mere Mehboob
|3.25
|1963
|2
|Taj Mahal
|2.00
|1963
|3
|Phir Wohi Dil Laya Hoon
|1.60
|1963
|4
|Gumrah
|1.40
|1963
|5
|Dil Ek Mandir
|1.25
|1963
|6
|Tere Ghar Ke Saamne
|1.00
|1963
|7
|Shikari
|0.90
|1963
|8
|Mujhe Jeene Do
|0.80
|1963
|9
|Gehra Daag
|0.70
|1963
|10
|Bandini
|0.65
|1963
|1
|Bees Saal Baad
|1.50
|1962
|2
|Ek Musafir Ek Haseena
|1.25
|1962
|3
|Professor
|1.00
|1962
|4
|Hariyali Aur Raasta
|0.95
|1962
|5
|Asli Naqli
|0.90
|1962
|6
|Dil Tera Diwana
|0.85
|1962
|7
|Anpadh
|0.80
|1962
|8
|Aarti
|0.75
|1962
|9
|China Town
|0.70
|1962
|10
|Sangeet Samrat Tansen
|0.65
|1962
|1
|Ganga Jamuna
|4.00
|1961
|2
|Junglee
|2.00
|1961
|3
|Gharana
|1.50
|1961
|4
|Aas Ka Panchi
|1.00
|1961
|5
|Jab Pyar Kisi Se Hota Hai
|0.90
|1961
|6
|Sasural
|0.85
|1961
|7
|Hum Dono
|0.80
|1961
|8
|Kabuliwala
|0.70
|1961
|9
|Zindagi Aur Khwab
|0.60
|1961
|10
|Shola Aur Shabnam
|0.55
|1961
|1
|Mughal E Azam
|6.00
|1960
|2