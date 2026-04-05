Smitten by the box office bug? Don’t miss out on Director Ranking, aka Director Box Office Power Index, to know where your favorite director (Hindi) is standing purely based on their films’ performance!
Here’s How We Calculate Director Ranking
- 100 Crs Points: 100 x Number Of Films In The 100 Crore Club
- 200 Crs Points: 200 x Number Of Films In The 200 Crore Club
- 300 Crs Points: 300 x Number Of Films In The 300 Crore Club
- 500 Crs Points: 500 x Number Of Films In The 500 Crore Club
- Overseas Points: 50 x Number Of Films In Top 10 Highest Overseas Grossers
- In Case Of Tie, The Position Is Given Based On The Collections Of The Director’s Respective Film
Last updated: April 5, 2026
|Rank
|Director Name
|Total
|1
|Aditya Dhar
|2100
|2
|Rohit shetty
|1450
|3
|Siddharth Anand
|1150
|4
|Rajkumar Hirani
|1050
|5
|Sukumar
|900
|6
|Amar Kaushik
|800
|7
|Ali Abbas Zafar
|800
|8
|SS Rajamouli
|800
|9
|Sandeep Reddy Vanga
|750
|10
|Atlee
|650
|11
|Kabir khan
|650
|12
|Laxman Utekar
|600
|13
|Sanjay Leela Bhansali
|600
|14
|Anil Sharma
|500
|15
|Prashanth Neel
|500
|16
|Nitesh Tiwari
|450
|17
|Anurag Singh
|400
|18
|Anees Bazmee
|400
|19
|Vijay Krishna Acharya
|350
|20
|Om Raut
|300
|21
|Ayan Mukerji
|300
|22
|Farhad Samji
|300
|23
|AR Murugadoss
|300
|24
|Rakesh Roshan
|200
|25
|Vivek Agnihotri
|200
|26
|Sajid Nadiadwala
|200
|27
|Abhishek Pathak
|200
|28
|Nag Ashwin
|200
|29
|Sooraj Barjatya
|200
|30
|Sudipto Sen
|200
|31
|Farah Khan
|200
|32
|Maneesh Sharma
|200
|33
|Raj Mehta
|200
|34
|Jagan Shakti
|200
|35
|Remo D'Souza
|200
|36
|Anand L. Rai
|200
|37
|Indra Kumar
|200
|38
|Karan Johar
|200
|39
|Prabhudheva
|200
|40
|Vikas Bahl
|200
|41
|Luv Ranjan
|200
|42
|Raaj Shaandilyaa
|200
|43
|Subhash Kapoor
|200
|44
|Raj Kumar Gupta
|200
|45
|Aditya Sarpotdar
|200
|46
|Shankar
|100
|47
|Ahmed Khan
|100
|48
|Arbaaz Khan
|100
|49
|Siddique
|100
|50
|Abhinav Kashyap
|100
|51
|Zoya Akhtar
|100
|52
|Sujeeth
|100
|53
|David Dhawan
|100
|54
|Rahul Dholakia
|100
|55
|Amit Sharma
|100
|56
|Abhishek Anil Kapur
|100
|57
|Sandeep Kewlani
|100
|58
|Shree Narayan Singh
|100
|59
|Neeraj Pandey
|100
|60
|Tinu Suresh Desai
|100
|61
|Sanjay Gupta
|100
|62
|Meghna Gulzar
|100
|63
|Karan Malhotra
|100
|64
|Yash Chopra
|100
|65
|Anurag Basu
|100
|66
|Anubhav Sinha
|100
|67
|Shashank Khaitaan
|100
|68
|Sajid Khan
|100
|69
|Sohail Khan
|100
|70
|Sajid Samji
|100
|71
|Reema Kagti
|100
|72
|Farhan Akhtar
|100
|73
|Mohit Suri
|100
|74
|Ashwini Dhir
|100
|75
|Tarun Mansukhani
|100
|76
|Abhishek Verman
|100
|77
|Rakeysh Omprakash Mehra
|100
|78
|Akiv Ali
|100
|79
|Abbas Mustan
|100
|80
|Ajay Devgn
|100
|81
|RS Prasanna
|100
|82
|Advait Chandan
|50
|83
|Sriram Raghavan
|50