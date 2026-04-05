Smitten by the box office bug? Don’t miss out on Director Ranking, aka Director Box Office Power Index, to know where your favorite director (Hindi) is standing purely based on their films’ performance!

Here’s How We Calculate Director Ranking

  • 100 Crs Points: 100 x Number Of Films In The 100 Crore Club
  • 200 Crs Points: 200 x Number Of Films In The 200 Crore Club
  • 300 Crs Points: 300 x Number Of Films In The 300 Crore Club
  • 500 Crs Points: 500 x Number Of Films In The 500 Crore Club
  • Overseas Points: 50 x Number Of Films In Top 10 Highest Overseas Grossers
  • In Case Of Tie, The Position Is Given Based On The Collections Of The Director’s Respective Film

Last updated: April 5, 2026

RankDirector NameTotal
1Aditya Dhar2100
2Rohit shetty1450
3Siddharth Anand1150
4Rajkumar Hirani1050
5Sukumar900
6Amar Kaushik800
7Ali Abbas Zafar800
8SS Rajamouli800
9Sandeep Reddy Vanga750
10Atlee650
11Kabir khan650
12Laxman Utekar600
13Sanjay Leela Bhansali600
14Anil Sharma500
15Prashanth Neel500
16Nitesh Tiwari450
17Anurag Singh400
18Anees Bazmee400
19Vijay Krishna Acharya350
20Om Raut300
21Ayan Mukerji300
22Farhad Samji300
23AR Murugadoss300
24Rakesh Roshan200
25Vivek Agnihotri200
26Sajid Nadiadwala200
27Abhishek Pathak200
28Nag Ashwin200
29Sooraj Barjatya200
30Sudipto Sen200
31Farah Khan200
32Maneesh Sharma200
33Raj Mehta200
34Jagan Shakti200
35Remo D'Souza200
36Anand L. Rai200
37Indra Kumar200
38Karan Johar200
39Prabhudheva200
40Vikas Bahl200
41Luv Ranjan200
42Raaj Shaandilyaa200
43Subhash Kapoor200
44Raj Kumar Gupta200
45Aditya Sarpotdar200
46Shankar100
47Ahmed Khan100
48Arbaaz Khan100
49Siddique100
50Abhinav Kashyap100
51Zoya Akhtar100
52Sujeeth100
53David Dhawan100
54Rahul Dholakia100
55Amit Sharma100
56 Abhishek Anil Kapur100
57 Sandeep Kewlani100
58Shree Narayan Singh100
59Neeraj Pandey100
60Tinu Suresh Desai100
61Sanjay Gupta100
62Meghna Gulzar100
63Karan Malhotra100
64Yash Chopra100
65Anurag Basu 100
66Anubhav Sinha100
67Shashank Khaitaan100
68Sajid Khan100
69Sohail Khan100
70Sajid Samji100
71Reema Kagti100
72Farhan Akhtar100
73Mohit Suri100
74Ashwini Dhir100
75Tarun Mansukhani100
76Abhishek Verman100
77Rakeysh Omprakash Mehra100
78Akiv Ali100
79Abbas Mustan100
80Ajay Devgn100
81RS Prasanna100
82Advait Chandan 50
83Sriram Raghavan50

