Dabangg 3 Box Office: Salman Khan Starrer VS Week 1 Trending Of War, Housefull 4 & Other 100 Crore+ Grossers Of 2019

Dabangg 3 Box Office: Salman Khan’s Dabangg 3 might have suffered a dent in its business due to anti CAA and NRC protests, the movie has still garnered an impressive sum of 126.55 crores in its first week. It is 16th Hindi movie of the year to cross the 100 crore barrier and the includes biggies like Hrithik Roshan-Tiger Shroff’s War, Akshay Kumar’s Housefull 4, Shahid Kapoor’s Kabir Singh and others.

With a mention of Dabangg 3’s week 1 total, let’s take a look at first 7 days trending of 2019’s 100 crore plus grossers:

Uri: The Surgical Strike

Day 1- 8.20 crores, Day 2- 12.43 crores, Day 3- 15.10 crores, Day 4- 10.51 crores, Day 5- 9.57, Day 6- 7.73, Day 7- 7.40 crores

Total- 70.94 crores

Gully Boy

Day 1- 19.40 crores, Day 2- 13.10 crores, Day 3- 18.65 crores, Day 4- 21.30 crores, Day 5- 8.65 crores, Day 6- 8.05 crores, Day 7- 6.05 crores

Total- 95.15 crores

Total Dhamaal

Day 1- 16.50 crores, Day 2- 20.40 crores, Day 4- 25.50 crores, Day 5- 9.85 crores, Day 5- 8.75 crores, Day 6- 7.05 crores, Day 7- 6.50 crores

Total- 94.55 crores

Kesari

Day 1- 21.06 crores, Day 2- 16.75 crores, Day 3- 18.75 crores, Day 4- 21.51 crores, Day 5- 8.25 crores, Day 6- 7.17 crores, Day 7- 6.52 crores

Total- 100.01 crores

De De Pyaar De

Day 1- 10.41 crores, Day 2- 13.39 crores, Day 3- 14.74 crores, Day 4- 6.19 crores, Day 5- 6.10 crores, Day 6- 5.74 crores, Day 7- 4.48 crores

Total- 61.05 crores

Bharat

Day 1- 42.30 crores, Day 2- 31 crores, Day 3- 22.20 crores, Day 4- 26.70 crores, Day 5- 27.90 crores, Day 6- 9.20 crores, Day 7- 8.30 crores

Total- 167.60 crores

Kabir Singh

Day 1- 20.21 crores, Day 2- 22.71 crores, Day 3- 27.91 crores, Day 4- 17.54 crores, Day 5- 16.53 crores, Day 6- 15.91 crores, Day 7- 13.61 crores

Total- 134.42 crores

Super 30

Day 1- 11.83 crores, Day 2- 18.19 crores, Day 3- 20.74 crores, Day 4- 6.92 crores, Day 5- 6.39 crores, Day 6- 6.16 crores, Day 7- 5.62 crores

Total- 75.85 crores

Mission Mangal

Day 1- 29.16 crores, Day 2- 17.28 crores, Day 3- 23.58 crores, Day 4- 27.54 crores, Day 5- 8.91 crores, Day 6- 7.92 crores, Day 7- 6.84 crores

Total- 121.23 crores

Saaho (Hindi)

Day 1- 24.40 crores, Day 2- 25.20 crores, Day 3- 29.48 crores, Day 4- 14.20 crores, Day 5- 9.10 crores, Day 6- 6.90 crores, Day 7- 6.75 crores

Total- 116.03 crores

Chhichhore

Day 1- 7.32 crores, Day 2- 12.25 crores, Day 3- 16.41 crores, Day 4- 8.10 crores, Day 5- 10.05 crores, Day 6- 7.20 crores, Day 7- 7.50 crores

Total- 68.83 crores

Dream Girl

Day 1- 10.05 crores, Day 2- 16.42 crores, Day 3- 18.10 crores, Day 4- 7.43 crores, Day 5- 7.40 crores, Day 6- 6.75 crores, Day 7- 6.05 crores

Total- 72.20 crores

War

Day 1- 53.35 crores, Day 2- 24.35 crores, Day 3- 22.45 crores, Day 4- 28.70 crores, Day 5- 37.40 crores, Day 6- 21.50 crores, Day 7- 28.90 crores

Total- 216.65 crores

Bala

Day 1- 10.15 crores, Day 2- 15.73 crores, Day 3- 18.07 crores, Day 4- 8.26 crores, Day 5- 9.52 crores, Day 6- 5.20 crores, Day 7- 5.31 crores

Total- 72.24 crores

Housefull 4

Day 1- 19.08 crores, Day 2- 18.81 crores, Day 3- 15.33 crores, Day 4- 34.56 crores, Day 5- 24.04 crores, Day 6- 16.35 crores, Day 7- 13.14 crores

Total- 141.31 crores

Dabangg 3

Day 1- 24.50 crores, Day 2- 24.75 crores, Day 3- 31.90 crores, Day 4- 10.70 crores, Day 5- 12 crores, Day 6- 15.70 crores, Day 7- 6.45 crores*

Total- 126 crores*

