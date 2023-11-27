Filmfare OTT Awards 2023: From Alia Bhatt Winning For 'Darlings' To Vijay Varma Taking The Black Lady For 'Dahaad' - Here's The Full Winners' List

The Filmfare Awards OTT edition is back for the 4th time, and the deserving actors, directors, storytellers, musicians, and technicians were honored for their performance in different categories from OTT series and web original films. Who’s who from Tinseltown had come down to the event to receive their awards – from Alia Bhatt looking like the sultry black lady herself in a black gown to Manoj Bajpayee looking dapper in a white tuxedo.
At the ceremony, Alia won for Darlings, while Vijay Varma won for Dahaad, Sharmila Tagore won for Gulmohar and others. Scroll ahead to find out the winners’ list.
The Filmfare OTT Awards 2023 was co-powered by Hyundai Motor India, Ajio, and Film Bandhu – Government of Uttar Pradesh, in association with Fura Gems and ITC Fiama, as reported by Filmfare.
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Here’s the full winners’ list of Filmfare OTT Awards 2023:
BEST SERIES
SCOOP
BEST SERIES, CRITICS’
TRIAL BY FIRE
BEST DIRECTOR SERIES
VIKRAMADITYA MOTWANE (JUBILEE)
BEST DIRECTOR, CRITICS’
RANDEEP JHA (KOHRRA)
BEST ACTOR, SERIES (MALE): DRAMA
SUVINDER VICKY (KOHRRA)
BEST ACTOR, SERIES (MALE), CRITICS’: DRAMA
VIJAY VARMA (DAHAAD)
BEST ACTOR, SERIES (FEMALE): DRAMA
RAJSHRI DESHPANDE (TRIAL BY FIRE)
BEST ACTOR, SERIES (FEMALE), CRITICS’: DRAMA
KARISHMA TANNA (SCOOP)
SONAKSHI SINHA (DAHAAD)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (MALE): DRAMA
BARUN SOBTI (KOHRRA)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (FEMALE): DRAMA
TILLOTAMA SHOME (DELHI CRIME SEASON 2)
BEST ACTOR, SERIES (MALE): COMEDY
ABHISHEK BANERJEE (THE GREAT WEDDINGS OF MUNNES)
BEST ACTOR, SERIES (FEMALE): COMEDY
MAANVI GAGROO (TVF TRIPLING)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (MALE): COMEDY
ARUNABH KUMAR (TVF PITCHERS S2)
BEST SUPPORTING ACTOR, SERIES (FEMALE): COMEDY
SHERNAZ PATEL (TVF TRIPLING S3)
BEST COMEDY (SERIES/SPECIALS)
TVF PITCHERS S2
BEST NON-FICTION ORIGINAL, SERIES/SPECIAL
CINEMA MARTE DUM TAK
BEST FILM, WEB ORIGINAL
SIRF EK BANDAA KAAFI HAI
BEST DIRECTOR, WEB ORIGINAL FILM
APOORV SINGH KARKI (SIRF EK BANDAA KAAFI HAI)
BEST ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (MALE)
MANOJ BAJPAYEE (SIRF EK BANDAA KAAFI HAI)
BEST ACTOR, CRITICS’ (MALE): FILM
RAJKUMMAR RAO (MONICA O MY DARLING)
BEST ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (FEMALE)
ALIA BHATT (DARLINGS)
BEST ACTOR, CRITICS’ (FEMALE): FILM
SHARMILA TAGORE (GULMOHAR)
SANYA MALHOTRA (KATHAL)
BEST SUPPORTING ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (MALE)
SURAJ SHARMA (GULMOHAR)
BEST SUPPORTING ACTOR, WEB ORIGINAL FILM (FEMALE)
AMRUTA SUBHASH (LUST STORIES 2)
SHEFALI SHAH (DARLINGS)
Awards For Short Films:
BEST SHORT FILM (FICTION)
JAHAAN
BEST DIRECTOR, SHORT FILM
SAKSHI GURNANI (GRAY)
BEST ACTOR SHORT FILM (MALE)
MANAV KAUL (PHIR KABHI)
BEST ACTOR SHORT FILM (FEMALE)
MRUNAL THAKUR (JAHAAN)
POPULAR CHOICE AWARD FOR BEST SHORT FILM
SOUL-KADHI
Awards For The Technical Team:
BEST ORIGINAL STORY, SERIES
GUNJIT CHOPRA, DIGGI SISODIA (KOHRRA)
BEST ORIGINAL SCREENPLAY, SERIES
GUNJIT CHOPRA, SUDIP SHARMA, AND DIGGI SISODIA (KOHRRA)
BEST ORIGINAL DIALOGUE, SERIES
KARAN VYAS (SCOOP)
BEST ADAPTED SCREENPLAY, SERIES
MRUNMAYEE LAGOO, MIRAT TRIVEDI AND ANU SINGH CHOUDHARY (SCOOP)
BEST CINEMATOGRAPHER, SERIES
PRATIK SHAH (JUBILEE)
BEST PRODUCTION DESIGN, SERIES
APARNA SUD, MUKUND GUPTA (JUBILEE)
BEST EDITING, SERIES
AARTI BAJAJ (JUBILEE)
BEST COSTUME DESIGN, SERIES
SHRUTI KAPOOR (JUBILEE)
BEST BACKGROUND MUSIC, SERIES
ALOKANANDA DASGUPTA (JUBILEE)
BEST ORIGINAL SOUNDTRACK, SERIES
COMPOSER – AMIT TRIVEDI LYRICIST – KAUSAR MUNIR (JUBILEE)
BEST VFX, SERIES
ARPAN GAGLANI (PHILMCGI) (JUBILEE)
BEST SOUND DESIGN (SERIES)
KUNAL SHARMA AND DHRUV PAREKH (JUBILEE)
BEST STORY (WEB ORIGINAL FILM)
DEEPAK KINGRANI (SIRF EK BANDAA KAAFI HAI)
BEST ORIGINAL SCREENPLAY (WEB ORIGINAL FILM)
JASMEET K REEN, PARVEEZ SHEIKH (DARLINGS)
RAHUL V. CHITTELLA & ARPITA MUKHERJEE (GULMOHAR)
BEST DIALOGUE (WEB ORIGINAL FILM)
DEEPAK KINGRANI (SIRF EK BANDAA KAAFI HAI)
BEST CINEMATOGRAPHER (WEB ORIGINAL FILM)
SWAPNIL SONAWANE (MONICA, O MY DARLING)
BEST PRODUCTION DESIGN (WEB ORIGINAL FILM)
MEENAL AGARWAL (QALA)
BEST EDITING (WEB ORIGINAL FILM)
NITIN BAID (DARLINGS)
BEST BACKGROUND MUSIC (WEB ORIGINAL FILM)
ACHINT THAKKAR (MONICA, O MY DARLING)
BEST SOUND DESIGN (WEB ORIGINAL FILM)
ANIRBAN SENGUPTA (DARLINGS)
Well, what are your opinions about the winners’ list of this year’s Filmfare OTT Awards?
Stay tuned to Koimoi for more web news and updates.
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