Bollywood actress Taapsee Pannu has started shooting for the sequel of ‘Hasseen Dillruba’, which is titled ‘Phir Aayi Hasseen Dillruba’.
Filmmaker Anand L. Rai took to Twitter to announce that the shooting has commenced and also asked Taapsee as to why she hasn’t shared the poster yet.
Advertisement
Advertisement
“O hamari haseen dillruba Aaj shooting shuru ho gai hai “phir aayi hasseen dillruba” kia @taapsee tujhe bola tha na 9 baje poster dalne ke liye..dala kyun nahi abhi tak ? #PhirAayiHasseenDillruba,” he wrote.
Trending
To which Taapsee Pannu replied: “Sir i’m not ready yet… Is baar toh le gayi hai character ko @KanikaDhillon! Pata nahi kya kha ke likhi hai yeh kahani. Aur har baar mere saath hi kiyun aesai..PhirAayiHasseenDillruba.”
‘Haseen Dillruba’ is a 2021 romantic thriller film directed by Vinil Mathew and written by Kanika Dhillon.
Ek naye sheher mein, phir ek baar…tehelka machaane aa rahi hai, humari Hasseen Dillruba!🥀#PhirAayiHasseenDillruba@aanandlrai @KanikaDhillon @jaypraddesai @taapsee @VikrantMassey @sunnykaushal89 #HimanshuSharma #BhushanKumar #KrishanKumar #ShivChanana @cypplOfficial @TSeries pic.twitter.com/rfFTDQRlMs
— taapsee pannu (@taapsee) January 11, 2023
It stars Taapsee Pannu, Vikrant Massey and Harshvardhan Rane.
‘Phir Aayi Haseen Dillruba’ starred Taapsee Pannu and Vikrant Massey in lead roles.
Must Read: Taapsee Pannu Reveals She “Badly Wanted To Work With” Blurr Director Ajay Bahl, Recalls Messaging Him After Watching ‘Section 375’
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | Youtube | Google News
Advertisement.
Advertisement