Movie: Coffee With D

Cast: Sunil Grover, Zakir Hussain, Anjana Sukhani, Rajesh Sharma, Dipannita Sharma, Pankaj Tripathi

Director: Vishal Mishra

Movie: Ok Jaanu

Cast: Aditya Roy Kapur, Shraddha Kapoor

Director: Shaad Ali

Movie: Kaabil

Cast: Hrithik Roshan, Yami Gautam, Rohit Roy, Ronit Roy

Director: Sanjay Gupta

Movie: Raees

Cast: Shah Rukh Khan, Farhan Akhtar, Nawazuddin Siddiqui, Mahira Khan

Director: Rahul Dholakia

Movie: Jolly LLB 2

Cast: Akshay Kumar, Annu Kapoor, Huma Qureshi, Saurabh Shukla

Director: Subhash Kapoor

Movie: The Ghazi Attack

Cast: Rana Daggubati, Taapsee Pannu

Director: Sankalp

Movie: Rangoon

Cast: Saif Ali Khan, Shahid Kapoor, Kangana Ranaut

Director: Vishal Bhardwaj

Movie: Commando 2

Cast:Vidyut Jamwal, Adah Sharma, Esha Gupta, Adil Hussain, Freddy Daruwala

Director: Deven Bhojani

Movie: Badrinath Ki Dulhania

Cast: Varun Dhawan, Alia Bhatt

Director: Shashank Khaitan

Movie: Sarkar 3

Cast: Amitabh Bachchan, Jackie Shroff, Manoj Bajpai, Yami Gautam

Director: Ram Gopal Varma

Movie: Naam Shabana

Cast: Akshay Kumar, Tapsee Pannu, Anupam Kher

Director: Shivam Nair

Movie: Hindi Medium

Cast: Irrfan Khan, Saba Qamar

Director: Saket Chowdhary

Movie: Jagga Jasoos

Cast: Ranbir Kapoor, Katrina Kaif

Director:Anurag Basu

Movie: Sachin A Billion Dreams

Cast: Sachin Tendulkar

Director: James Erskine

Movie: Noor

Cast: Sonakshi Sinha

Director: Sunhil Sippy

Movie: Kaalakaandi

Cast: Saif Ali Khan, Sobhita Dhulipala, Amyra Dastur, Kunaal Roy Kapur, Neil Bhoopalam, Deepak Dobriyal, Vijay Raaz, Shenaz Treasury, Akshay Oberoi, Isha Talwar

Director: Akshat Verma

Movie: Bahubali: The Conclusion

Cast: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Tamannaah, Sathyaraj, Nasser, Ramya Krishnan, Subbaraju

Director: S.S. Rajamouli

Movie: Half Girlfriend

Cast: Arjun Kapoor, Shraddha Kapoor

Director: Mohit Suri

Movie: Toilet – Ek Prem Katha

Cast: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar

Director: Shree Narayan Singh

Movie: Raabta

Cast: Sushant Singh Rajput, Kriti Sanon

Director: Dinesh Vijan

Movie: Tubelight

Cast: Salman Khan, Sohail Khan, Zhu Zhu

Director: Kabir Khan

Movie: Munna Michael

Cast: Tiger Shroff, Nidhhi Agerwal, Nawazuddin Siddiqui

Director: Sabbir Khan

Movie: Haseena – The Queen of Mumbai

Cast: Sonakshi Sinha, Shraddha Kapoor, Siddhant Kapoor

Director: Apoorva Lakhia

Movie: Bareilly Ki Barfi

Cast: Ayushmann Khurrana, Kriti Sanon, Rajkummar Rao

Director: Ashwiny Iyer Tiwari

Movie: Mubarakan

Cast: Arjun Kapoor, Anil Kapoor, Ileana DCruz, Amrita Singh

Director: Anees Bazmee

Movie: Secret Superstar

Cast: Aamir Khan

Director: Advait Chandan

Movie: Bhoomi

Cast: Sanjay Dutt

Director: Omung Kumar

Movie: Crack

Cast: Akshay Kumar

Director: Neeraj Pandey

Movie: Reload

Cast: Sidharth Malhotra, Jacqueline Fernandez, Suniel Shetty

Director: Raj Nidimoru, Krishna DK

Movie: Baadshaho

Cast: Ajay Devgn, Emraan Hashmi, Ileana D’Cruz, Esha Gupta

Director: Milan Luthria

Movie: Simran

Cast: Kangna Ranaut

Director: Hansal Mehta

Movie: Judwa 2

Cast: Aisha Sharma, Varun Dhawan, Saif Ali Khan, Salman Khan

Director: Sajid Khan, David Dhawan

Movie: Tiger Zinda Hai

Cast: Salman Khan, Katrina Kaif

Director: Ali Abbas Zafar

Movie: Gold

Cast: Akshay Kumar

Director: Reema Kagti